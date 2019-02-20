Seçim turuna Eyüpsultan’dan başladı

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Başkanlığı görevinden ayrılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarına Eyüpsultan'da start verdi. Saat 16.00'da Eyüpsultan Meydanı'na gelen Binali Yıldırım'ı coşkulu bir kalabalık karşıladı.Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım yoğun ilgi nedeniyle ilerlemekte zorlanırken vatandaşlar Yıldırım ile tokalaşıp fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Yıldırım, Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi namazını kıldı. Caminin avlusunda bulunan 3 kişinin cenaze namazına da katılan Yıldırım, daha sonra Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret ederek, dua okudu. Yıldırım ayrıca Fahri Korutürk Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Burada bayrak, afiş ve konfetilerle karşılanan Yıldırım, vatandaşlarla sohbet etti ve lokma dağıttı.Binali Yıldırım daha sonra AK Parti ve CHP'nin Eyüpsultan seçim koordinasyon merkezleri ile MHP'nin Eyüp İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Cadde üzerinde kurulan kürsüde kısa bir konuşma yapan Binali Yıldırım, şunları söyledi: "Seçim kampanyamıza Eyüpsultan'dan başladık. 39 gün boyunca 39 ilçemize gideceğiz. Projelerimizi anlatacağız, İstanbullu hemşehrilerimizi dinleyeceğiz. Bir konuşup iki dinleyeceğiz. Çünkü İstanbul'un dünyada başka bir eşi yok. İstanbul aynı zamanda Türkiye'nin özeti.""Eyüpsultanlı hemşehrilerim hazır mısınız? Yeni bir destan yazacak mıyız?" diye soran Yıldırım, "evet" cevabı aldıktan sonra "Gazamız mübarek olsun, durmak yok yola devam" dedi.SABAH Yazarı Mahmut Övür de Yıldırım'ın programını adım adım takip etti.Binali Yıldırım akşam da özel bir televizyon kanalında canlı yayına katıldı. Siyasi hayatının büyük bölümünde insan hayatını kolaylaştıran görevler üstlendiğini belirten Yıldırım, "Önemli olan insanların gönlündeki protokolünüz. O makam en üstün makamdır" diye konuştu.