Villadaki parmak izine rağmen inkar etti

- Genelkurmay çatı davasının sanığı ve FETÖ'nün sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, Ankara'da darbe planının yapıldığı villada parmak izi çıkmasına rağmen oraya hiç gitmediği savundu - Gizli tanıklar, "Şapka" ve "Kuzgun" Harmacık'ı örgütün sözde "TSK imamı" firari Adil Öksüz'ün liderliğinde yapılan darbe planının hazırlandığı villada gördüklerini söyledi - Darbeci Harmancık'ın "yurtta sulh konseyi" tarafından kaleme alınan darbe bildirisini, TRT'yi işgal eden eski yarbay Ümit Gençer'e WhatsApp üzerinden gönderdiği tespit edildi

ANKARA (AA) - CEMİL MURAT BUDAK - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin "çatı" davasının sanığı ve FETÖ'nün sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, Ankara'da darbe planının yapıldığı villada çıkan parmak izine rağmen, darbenin hazırlık toplantılarına katıldığını inkar etti.

Darbe girişimi sırasında işgal ettikleri askeri birliklerde ele geçirdikleri savaş uçaklarını, tankları, zırhlı araçları ve savaş helikopterlerini kullanarak milli iradeyi gasbetmeye çalışan darbeciler, gözaltına alındıklarından itibaren inkar stratejisini sürdürüyor.

Güvenlik güçleri tarafından yakalandığı ilk andan mahkeme aşamasına kadar inkar taktiğini sürdüren FETÖ'cülerden biri de sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık.

Darbe girişiminden önce Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı olarak görev yapan Harmancık'ın, darbe planlaması kapsamında firari Adil Öksüz'ün öncülüğünde 6-7-8-9 Temmuz 2016'da Ankara Konutkent'teki villada toplantılara katıldığı tespit edildi.

Villada yapılan incelemede Harmancık'ın parmak izi bulundu.

Savcılıkta, "Şapka" ve "Kuzgun" kod adlarıyla örgüt yapılanması hakkında ifade veren ancak daha sonra kimlikleri ortaya çıkan eski Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Kurmay Başkan Vekili albay Hakan Bıyık ve eski Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, darbe girişimininden önce yapılan hazırlık toplantılarına Harmancık'ın da katıldığını söyledi.

Darbe girişiminin planlandığı villada Harmancık'ın kendisine 15 Temmuz gecesi darbe yapacaklarını ve yönetime el koyacaklarını söylediğini belirten Yıldız, "Harmancık, Temmuz'un 16'sı ya da 21'inde sıkıyönetim ilan edeceklerini, ilanın muhtemelen gece 03.00'te yapılacağını söyledi. Bana, 'Sen de 2 amirali silahlı çatışma yaşanmadan alacaksın, Çiğli'de güvenli bölgeye götüreceksin.' dedi." ifadelerini kullandı.

Darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde olduğu belirlenen Harmancık, örgüt tarafından hazırlanan sözde atama listesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görevlendirildi.

- "Sıkıyönetim ilan edildi, harekete geçiyoruz"

FETÖ'nün askeri kanadındaki darbe planlayıcısı ve yöneticisi olduğu belirlenen Harmancık'ın bu planlamalar kapsamında Türk Donanması'nın yüzde 70'ini oluşturan fırkateyn, korvet ve hücumbot olmak üzere 29 ana muharip gemisini darbe faaliyetlerine katılmak üzere hazır hale getirdiği belirtildi.

Kocaeli'deki Donanma Komutanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin darbe davasında yargılanan eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı tuğamiral Hayrettin İmren de ifadesinde, darbe girişiminden 4 gün önce Harmancık'ın 15 Temmuz'da sabaha karşı sıkıyönetim ilan edileceğini söylediğini aktardı.

İmren mahkemede, "15 Temmuz akşamı saat 21.00 gibi Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık beni telefonla aradı. Bana 'Sıkıyönetim ilan edildi, harekete geçiyoruz.' dedi." diye konuştu.

Akıncı Üssü'nde FETÖ'cü askerlere emirler yağdıran Harmancık'ın, o gece derdest edilen dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı, darbe girişiminin başına geçmesi için ikna etmeye çalıştığı, sözde darbe bildirisini televizyon kanallarında okuması için Akar'ı tehdit ettiği müşteki beyanına yansıdı.

Müşteki Orgeneral Akar savcılıktaki ifadesinde, eski tuğamiral Ömer Harmancık'ın elinde iki yapraktan oluşan bir metni önce okuduğunu, ardından da kendisine uzatarak, "Komutanım, siz şunu bir okuyun ve bunu imzalayıp televizyonda okursanız her şey çok güzel olacak, herkesi alıyoruz, herkesi getiriyoruz." dediğini aktardı.

- Sözde darbe bildirisini WhatsApp üzerinden göndermiş

Akar'ın teklifi reddetmesi üzerine önceden planlanan ve sözde "yurtta sulh konseyi"nce hazırlanan darbe bildirisini TRT'yi işgal eden eski yarbay Ümit Gençer'e WhatsApp üzerinden gönderdiği tespit edilen Harmancık'ın, Gençer'in telefonunda "Dost" olarak kayıtlı olduğu belirlendi.

- Teröriste terörist diyemedi

Mahkemede, hakkındaki tüm iddiaları reddeden Harmancık, firari Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı villada parmak izi bulunmasına rağmen Öksüz'ü tanımadığını ileri sürerek o gece Akıncı Üssü'nde olmasının sebebinin de kurye uçağıyla İstanbul'a gitmek olduğunu iddia etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir komuta zinciri içinde yönetime el koyduğu haberlerini Akıncı Üssü'nde duyduğunu ileri süren Harmancık, duyduğu haberleri teyit edebilmek için telefonu veya bulabildiği tüm telefonlarla Deniz Kuvvetlerindeki meslektaşlarını aradığını savundu.

Harmancık, "Sizce bu darbenin arkasında terörist başı, cani Fetullah Gülen var mı?" sorusuna da "Ben o dediğiniz isimle birkaç dava dosyasında beraber yargılanıyorum. Ben o söylediğiniz ismin terörist başı olduğunu burada mahkeme huzurunda beyan edersem o bir numaralı sanık, ben 9 numaralı sanığım, kendi teröristliğimi de kabul etmiş olurum. O ismi ayırın, başka bir dava dosyasına koyun ben cevabımı vereyim. Ama aynı dosyada biri terörist başı, ben de terörist oluyorum. Ben niye bunu kabul edeyim." yanıtını verdi.

Darbe sanığı Harmancık'ın, 252 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 55 bin 880 yıl hapis istemiyle yargılaması devam ediyor.

