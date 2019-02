Yıldırım: 200 metre yürüyen yeşile ulaşacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, NTV yayınında Yeşil İstanbul projesini anlattı. Yıldırım'ın Yeşil Ağ projesi 20 İstanbul deresinin yeniden canlandırılması ve çevresinin yeşillendirilmesi ile İstanbul'da yeşil alanı iki katına çıkararak 55.5 milyon metrekareye yükseltecek. Yıldırım, "İstanbul'da yapılaşma toplam alanın sadece 5'te biri. Dar uzun bir kuşak. Asıl sorun bu. İstanbul'un kuzeyi yeşil. İnsanlar bu yeşile erişemiyor. Yeşil koridorların amacı yeşille maviyi buluşturmak. 87 noktada kıyıda kesinti var. 400 kilomerelik bu alanı vatandaşın hizmetine açıyoruz" dedi.





20 koridor ile İstanbul'un nefes almasını sağlayacak olan projede en dar kesit 15 metreden az olmayacak. 5 metre dere, iki tarafında da 5'er metrelik yürüme ve bisiklet alanları olacak.

YEŞİL AĞ

20 dere kenarında toplam koridor uzunluğu:

398 kilometre. Yeşil koridorların genişliği 16 milyon metrekare.

Yeşil Ağ toplam büyüklük: 55.5 milyon metrekare

Kent ormanları ve semt parkları: Toplam 2 milyon metrekare

PARK200 ile semt parkları artıyor

Yıldırım'ın ilk kez açıkladığı PARK200 projesi ise İstanbullular'ı her 200 metrede bir yeşille buluşturma amacını taşıyor. İstanbul'un 7 ilçesinde 200 metrede parka ulaşamayan mahalleler var. Buralarda yaşayanlar başta olmak üzere her İstanbullu, en fazla 200 metre yürüyerek bir yeşil alana ulaşacak. PARK200 adı verilen bu projeyle semt parklarının sayısı tüm İstanbul'u saracak şekilde artacak.





Haliç Kesintisiz Yaşam Koridoru

'Kesintisiz Haliç' ile Haliç'e dokunup ulaşamayan tüm mahalleler kıyıya ulaşabilecek. Haliç'in kıyı şeridi kesintisiz hale getirilecek. İstanbullular Haliç'i boydan boya hiçbir kesinti ile karşılaşmadan turlayabilecek.





Şehir terasları geliyor

Yeşil İstanbul'un en ilginç öğelerinden biri Şehir Terasları olacak. Yeşil Koridorların trafik engeline takıldığı yerlerde inşa edilecek olan platformlara 'Şehir Terası' adı verilecek. Mevcut ulaşım sistemine müdahale etmeden üretilecek şehir teraslarıyla İstanbul'a yeni bir yeşil hava katılacak. Trafik alttan akarken İstanbullular teras üstünde yeşilin keyfini çıkaracak. Bu platformlar ilçe ve mahalleleri birbirine bağlarken ulaşım hatlarına da kaliteli bir aktarma merkezi olarak hizmet verecek. Aynı zamanda dinlenme ve etkinlik mekanları olarak da işlevlendirilecek. İnsanların sevdikleriyle buluşup, sosyalleşebileceği, ramazan aylarında şehirsel ölçekte iftar organizasyonları yapılabilecek, spor etkinlikleri düzenlenebilecek kent mekanı olarak değer kazanacak.





Büyükdere Caddesi olduğu gibi korunacak. Bunun üzerinde yeşillendirilmiş teras yapılacak.

Gıda Üsleri geliyor

Binali Yıldırım gıda fiyatlarındaki dalgalanmanın önüne geçmek için Anadolu ve Avrupa yakasında kurulacak Gıda Üsleri'ni anlattı: Hallerde yüzde 20'nin üretici olması lazım. Ama bu durum böyle değil. Üreticiyle perakendeyiz Gıda Üsleri'nde buluşturacağız. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda gıda üsleri olacak. Et, süt, balık ürünleri hepsi aynı yerde. Ağırlıklı olarak üreticiler olacak. Fiyatları makul düzeyde tutmanın yanı sıra şehir içi trafiği de rahatlatacak. Çünkü her tür ürün için başka yere gidiyor araçlar. Bu da şehir içi trafiği artırıyor. Gıda merkezinin içinde sebze meyve hali, et ve et ürünleri hali, süt ve süt ürünleri hali, kuru gıda hali, su ürünleri hali ve kesme çiçek hali yer alacak.