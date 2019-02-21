20 bin sözleşmeli öğretmen müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanErdoğan, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde miting düzenledi. Erdoğan şunları söyledi:2019 bütçesinde de aslan payını eğitime ayırdık. 100 günlük eylem planına aldığımız 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını 8 Şubat'ta yapmıştık. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha gerçekleştireceğiz. Böylece 2019 içinde toplam 40 bin öğretmenimizin ataması yapılmış olacak.Bizim davamız her alanda ülkemizi ve milletimizi layık olduğu hizmetlere kavuşturmaktır. Gönüllere girmeden seçim sandığından çıkmak bize haramr.Etimesgut'a bu ilçeyle ilgisi olmayan, Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan bir ismi aday gösteriliyor. Bu kişinin FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan şaibeli bir isim olmasına ne diyeceksiniz? 15 Temmuz'da en büyük bedeli ödeyen ilçeye hakaret etmek değil mi?Yarın Cumhur İttifakı'nın resmen kuruluşunun birinci yıldönümü. Bu ittifakı ne kadar hayırlı olduğunu gördük. Onun için devam ettirme kararı aldık. Buna karşılık CHP'nin başını çektiği zillet, illet ittifakı PKK'sından FETÖ'süne, marjinal örgütlerinden adı iyi kendi karmakarışık partisine kadar kimi bulursa hepsini aynı çuvala doldurdu. Bunun adı ittifak değil iltihaktır, nereye, terör örgütlerine iltihaktır.Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların 26 Mart- 1 Nisan arasında yapılacağını açıkladı. Sınavlar, 12-30 Haziran'da yapılacak. Sonuçlar 4 Temmuz'da açıklanacak.