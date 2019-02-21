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operasyonu 7 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik 76 ilde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında 'de yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2019 19:05 Güncelleme Tarihi: 21.2.2019 19:30
FETÖ operasyonu 7 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, Balıkesir'de sınava girdiği belirlenen 14 şüpheliden 3'ünün cezaevinde olduğu anlaşıldı.

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Hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 9'u düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada itirafçı olan bir şüphelinin, örgüt yöneticisinin sınavdan bir gün önce soruları kendisine verdiğini itiraf ettiği belirtildi.

Buluşmanın bir araçta gerçekleştiğini aktaran itirafçı, örgüt yöneticisinin kendisine, "Soruları aldığını ailen dahil kimseye söylemeyeceksin. İtaat et rahat et." diyerek Kur'an-ı Kerim'e el bastırdığını, daha sonra sınav sorularını ve cevap anahtarını aldığını anlattı.

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FETÖ operasyonu 7 kişi tutuklandı
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