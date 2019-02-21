Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu: 3 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çalışmalar sonucu aralarında ihraç olmuş ve görevden uzaklaştırılan kamu görevlilerinin bulunduğu FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu 13 şüpheli operasyonlarda gözaltına alınmıştır. Şüphelilerden 3'ü tutuklanmış, 10 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."
Açıklamada, terör örgütlerine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği vurgulandı.