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'ta /PDY operasyonu: 3 tutuklama

'ta, /PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2019 17:21 Güncelleme Tarihi: 21.2.2019 17:27
Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu: 3 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmalar sonucu aralarında ihraç olmuş ve görevden uzaklaştırılan kamu görevlilerinin bulunduğu FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu 13 şüpheli operasyonlarda gözaltına alınmıştır. Şüphelilerden 3'ü tutuklanmış, 10 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

Açıklamada, terör örgütlerine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği vurgulandı.

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Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu: 3 tutuklama
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