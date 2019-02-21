Onlar Türkiye’nin kimliksiz insanları

45 yıldır kimliksiz yaşayan Sezer ailesi, yaşadığı zorlukları canlı yayında anlattı.

1 anne 4 çocuk 2 torun. Hiç birinin kimliği yok.

Esra Erol, nüfus kayıtları olmayan 7 kişilik aileyi programında ağırladı!

Onlar bu ülkenin kimliksiz insanları! Türkiye, 45 yıldır kimlikleri olmadan yaşamaya çalışan bu aileyi konuşuyor.

Yıllardır hiçbir hayalini gerçekleştiremeyen Sezer ailesi, okuyamadı, evlenemedi, hastaneye bile gidemedi.

ONLAR VAR AMA ASLINDA YOKLAR!

Anne Emine Sezer, sağlık sorunları olduğunu ve kimliği olmadığı için doktora gidemediğini ifade etti.

Yaşadıkları yerden görüntülerin yayınlandığı Vtr'de " Emine Sezer dayılarının yanında yetişti, anne baba ayrı. Dedesi ve nenesi ölünce Emine Sezer'e kimlik çıkartılmamış. Öz anne kabul etti fakat baba kabul etmedi. O da vefat etti. Ve durum bu noktaya geldi. "

3 kız 1 erkek çocuklu ailenin 7. sınıfa giden oğlu Hasan Sezer kimliksiz okumaya çalışıyor. Karne alamıyor. Baba öğretmene yalvardığı için karne veriliyor. Karne alması için öğretmene yalvaran baba, hiçbir zaman bundan haberleri olmadı diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan 4 kardeşten biri olan Evindar'ın imam nikahlı birlikteliğinden 2 çocuğu var. Çocuklardan biri hasta olmasına rağmen çocuğunu hastaneye götüremiyor.

TEK İSTEDİKLERİ KİMLİKLERİNİN OLMASI!

Esra Erol, kimlikleriniz çıktığında ilk yapmak istediğiniz nedir diye sorduğunda "annemizi hastaneye götüreceğiz" cevabını verdiler.

Canlı yayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Esra Erol, "Bu yaşamın bu insanlara kimlik borcu var. Buradan iç işleri bakanımız Süleyman Soylu'ya sesleniyorum! Sesimizin duyulacağına inanıyorum. Hasan Sezer'in öğretmenine teşekkür ederim.

Kızılay ile ortak projemiz olan Kolide Ne Var kampanyası kapsamında okullara gönderdiğimiz mutluluk kolilerimizden Hasan'ın okuluna göndermek istiyorum. Hasan arkadaşlarına dağıtsın. Kimliklerinin çıkması için elimizden geleni yapacağız dedi.