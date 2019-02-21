Suriye'deki aşiretlerden: Türkiye Fırat'ın Doğusu'na operasyon yapsın

Türkyie Fırat'ın doğusuna yönelik operayson hazırlığını devam ettirirken, bölgedeki aşiretler ve kabilelerden de olası operasyona karşı destek bildirisi yayınlandı.

Kilis'in karşısında bulunan Azez ilçesine bağlı Siccu köyündeki toplantıya Suriye Ulusal Koalisyon Başkanı Abdurrahman Mustafa, Astana Toplantıları Heyet Başkanı Ahmet Toma, Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi Ayan Meclis Başkanı Emin Assani ile aşiret liderleri katıldı.

OPERASYON YAPILSIN TALEBİ

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclis Başkanı Ebu Necib Rami el Dos, burada yaptığı açıklamada, Fırat'ın doğusunda bulunan pek çok aşiretin de meclislerini tanıdığını ve destek mesajı gönderdiğini söyledi. El Dos, aşiretlerin Türkiye'den Fırat'ın doğusunda operasyon yapmasını talep ettiğini savundu.

El Dos toplantıya dair şu bilgiyi verdi: "Meclis; Özgür ordu, Türk Hükümeti, Türk Ordusuna Fırat'ın Doğusuna operasyon konusunda yaptığı çağrısını yenilemiştir. Aynı şekilde söz konusu cihetlerin, bölücü örgütlere karşı ve onları işgal ettikleri bölgelerden çıkartmak için yaptığı desteğe vurgu yapmıştır. Katılımcılar; Türkiye ile olan ilişkilerin derinliğine ve Türk ve Suriye halkı arasında ortak tarih üzerine kurulmuş ve aralarında dini, ırki, kültürel ve düşünce benzerliği bağları bulunduğuna dikkat çekmişlerdir."