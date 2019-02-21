BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün Maltepe'de seçmenlerle buluştu. Yıldırım önce taksi durağı ve esnaf ziyaretlerinde bulundu. Taksi durağının dışında bekleyen Murat Çelik isimli bir vatandaş durağı arayarak, Binali Yıldırım ile görüşmek istediğini söyledi. Çelik ile önce telefonda konuşan Yıldırım, vatandaşı taksi durağına davet etti. Yıldırım, "Bravo sana, tebrik ediyorum. Zeka bu işte" diye espri yaparak karşıladığı Çelik ile bir süre sohbet etti.Yıldırım, AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı önünde de vatandaşlara hitap etti. Yıldırım, "Dün Bismillah dedik, Eyüpsultan'dan sefere çıktık. Sefer bizden, zafer Maltepe'den cenabı Rabbimizdedir. Gönül belediyeciliğini anlatmak için Maltepe'deyiz. En çok da Maltepe'nin gönül belediyeciliğine ihtiyacı var. Maltepe'de belediyecilik neredeyse unutuldu. 31 Mart'ta, ömrünü Maltepe'de geçirmiş pırıl pırıl adayımız var.(Ahmet Baykan) Onunla birlikte kayıp yılları telafi edeceğiz. Maltepe'de yeşil ile maviyi buluşturacağız" diye konuştu.Adalar programını sis nedeniyle erteleyen Yıldırım, Trabzonlular Derneği'nde Trabzonlu iş adamları ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Yıldırım buradaki konuşmasında "Hep beraber İstanbul'u dünyanın parmakla gösterilen şehirleri arasına çıkaracağız. Eğer bu Marmaray olmasaydı, Avrupa Yakası'na kimse gidemezdi. Sadece Üsküdar'a gidenleri yağmurdan kurtarmıyor, sis olunca yollarına hiç aksamadan devam edebiliyorlar. İyi ki Marmaray var. Allah yapandan, yaptırandan razı olsun" dedi.MHP Maltepe ilçe Başkanlığı'nı da ziyaret eden Yıldırım, MHP ile bir yola baş koyarak yürüdüklerini söyledi.