Başkan Erdoğan Bodrum'dan seslendi: Büyün yollarınızı havalimanlarınız AK Parti'nin eseri

Başkan Erdoğan Muğla'nın Bodrum ilçesinde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İstanbul'la Bodrum'un ilişkileri, irtibatı ne halde bunu siz gayet iyi biliyorsunuz. İstiyorum ki artık Bodrum'u buradan kurtaralım. Bunun için de ismi gibi temiz, sağlam, güçlü bir adayı bizler size takdim ediyoruz. Bodrum'a artık hakikaten bir doktor gerekiyordu. Buraya gerekli müdahale yapılmış olsun. İkinci bir doktoru da Muğla'ya. Bu birlikteliği sağlamamız lazım. Cumhurbaşkanı, Muğla Büyükşehir, Bodrum ilçe belediyesiyle inşallah 31 Mart'ta. Buna hazır mıyız? Gönül belediyeciliğine hazır mıyız?





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' mesajı "Pazara kadar değil mezara kadar bunu yapacağız..."

"BÜTÜN YOLLARINIZI HAVALİMANINIZI AK PARTİ YAPMADI MI?"

Gelin elele verelim ve bir Cumhur İttifakı sağlamış bulunuyoruz. Cumhur İttifakı ta 15 Temmuz'da başladı ve yeni sisteme geçişle birlikte taçlandı. Şimdi AK Parti MHP elele verdik, Cumhur İttifakı'nı kurdu. Şimdi Cumhur İttifakı ile millet ve zillet ittifakını yerle yeksan edelim diyoruz. Elele, gönül gönüle verirsek inanıyorum ki, bu olumsuz gidişi tersine çeviririz. Şu Bodrum'da hizmet deyince akla kim gelir? Bütün yollarınız, havalimanınıza varıncaya kadar bunlar AK Parti iktidarı ile buraya gelmedi mi?

"BUNLAR VATANDAŞIMIZA EKONOMİK SUİKAST YAPMAYA KALKTILAR"

2050 yılına kadar içme suyunu evelallah hallediyoruz. DSi ile işbirliği yaptık. Bu CHP'den bir şey olmaz. CHP demek çöp, çukur, çamur demektir. CHP demek yokluk, yasaklar, yoksulluk demektir. Geçmişimizde büyüklerimiz hep söylerlerdi, yağ kuyrukları, maalesef benzin kuyrukları. Bak şimdi yine kuyruklar var. Bay Kemal bizim kuyruklar yokluk değil varlık kuyruğu. Çünkü vatandaşımıza ekonomik suikast yapmak istediler. Biz de hemen tanzim satışlarını kurduk ve bizimle anlaşan belediyelere dağıtımı başlattık, fiyatlar bir anda yarı yarıya indi.