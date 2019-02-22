Deniz Baykal yemin etti

BUGÜN NELER OLDU

24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP'den Antalya Milletvekili seçilen ancak sağlık sorunları nedeniyle yemin törenine katılamayan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal dün TBMM'de yemin etti. 1.5 yıldır tedavi gören Baykal, Meclis'e tekerlekli sandalyeyle geldi. Oturum yöneten CHP'li TBMM Başkanvekili Levent Gök, "Aramız hoş geldiniz. Sayın Baykal bugün hepimize büyük bir mücadele örneği göstermiştir" diyerek, Baykal'ı kürsüye davet etti. Görevlilerin yardımıyla kürsüye gelen Baykal'ı milletvekilleri ayakta alkışladı. Baykal da milletvekillerini eliyle selamladı. Özel kulaklık takılan Baykal, kürsüde, kulağındaki 'bluetooth' kulaklığa oğlu Ataç Baykal'ın okuduğu metni tekrarlayarak yemin etti. Baykal'ın yemin etmesinin ardından tek tek söz alan grup başkanvekilleri Baykal'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Yemin törenine Baykal'ın eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal da katıldı. Baykal yemin ederken eşi Olcay Baykal gözyaşlarını tutamadı.