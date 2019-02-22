Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika açıklaması! EYT’de son durum ne?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu uzun süredir vatandaşlar tarafından talep edilen ve açıklama beklenen konular arasında bulunuyor. Konuyla ilgili son dakika açıklaması ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Başkan Erdoğan tarafından konuyla ilgili gerekli açıklamalar yapılmış ve EYT konusunun gündemde olmadığını belirtmişlerdir. Ancak bu açıklamalar yapılmasına rağmen vatandaşların konuyla ilgili talepleri ve araştırmaları son bulmamıştı. Özellikle Başkan Erdoğan kesin bir dille EYT konusunun gündemde olmayacağını belirtmişti. Bu gelişmelerin ardından bugün, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan bir açıklama daha geldi. EYT'de son durum ne? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son gelişmeler ve Bakan Selçuk'un açıklaması…

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) 'DE SON DURUM NE?