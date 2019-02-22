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'te operasyonu

'te düzenlenen operasyonda 55 kilogram esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, madde imal ve ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar sonucu, Gaziantep'te yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2019 17:42
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Bu kapsamda eski Gaziantep-Nizip yolunda önlem alan ekipler, durdurdukları bir kamyonette, narkotik dedektör köpeği aracılığıyla yaptıkları aramada, zulalanmış 55 kilogram esrar buldu.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği narkotim ekipleri, Vatan Mahallesi'nde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla A.A, E.D. ve F.K'yi gözaltına aldı.

Üzerlerinde 24 gram eroin ile sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlılardan E.D ve F.K, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli serbest bırakıldı.

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
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