Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Selçuk Bayraktar'dan, İHA'nın zorlu yolcuğuna renkli video

'dan, 'nın zorlu yolcuğuna renkli video

, 'nın 2006-2014 yılları arasındaki zorlu yolculuğunu paylaştığı renkli video ile anlattı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2019 16:01 Güncelleme Tarihi: 22.2.2019 16:19
Selçuk Bayraktar'dan, İHA'nın zorlu yolcuğuna renkli video

Bayraktar,#MilliTeknolojiHamlesi hashtag'i ile yaptığı paylaşımda "Her zaman uçtuk demedik. Zaman oldu yerden bile kalkamadık" ifadelerine yer verdi.
BAYKAR-Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İHA'nın 2006 -2014 yılları arasındaki zorlu yolcuğunu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla anlattı. İHA'nın aşama aşama ilerleyişinin gösterildiği video renkli görüntüler yer aldı.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından İHA'ların üretiminin zorlu yolcuğuna dair bir video paylaştı


"Zaman oldu yerden bile kalkamadık"
İHA 'nın otomatik iniş kalkış deneme uçuşlarını paylaşan Selçuk Bayraktar #MilliTeknolojiHamlesi hashtag'i ile yaptığı paylaşımda ,"Denedik olmadı. Yine olmadı. Defalarca denedik olmadı. Nihayet kuş uçtu, kuş büyüdü. Daha da çok uçtu. Her zaman uçtuk demedik. Zaman oldu, yerden bile kalkamadık. Sonunda göklerde yerimizi aldık. Asla pes etme, ümidini yitirme. Düşmez kalkmaz bir Allah" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Selçuk Bayraktar'dan, İHA'nın zorlu yolcuğuna renkli video
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN