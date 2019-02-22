TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop kimdir? Mustafa Şentop nereli?

Özellikle sabah saatlerinde AK Parti tarafından TBMM Başkan adaylığı için Mustafa Şentop isminin açıklanmasından sonra doğal olarak bireylerin ilgili araştırmaları da arttı. Hem TBMM başkan seçimi ne zaman yapılacak? hem de meclis başkan adayı Mustafa Şentop kimdir ve nereli? konuları için aramalar yüksek, aynı zamanda Mustafa Şentop ismi Google Trends listesine de girdi.

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de Binali Yıldırım'ın istifasından sonra AK Parti'nin aday göstereceği isme destek vereceklerini ve aday göstermeyeceklerini ifade etmişti.

AK PARTİ'NİN TBMM BAŞKAN ADAYI MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR?