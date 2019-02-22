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Başkan adayı kimdir? ?

Başkanı Binali Yıldırım'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasından sonra AK Parti'nin TBMM Başkan adayı oldu! Mustafa Şentop'un meclis başkanlığına aday gösterildikten sonra gerek sosyal medyada gerekse arama motoru Google'da ve nereli? sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. TBMM 29. başkanını seçecek, Meclis başkanlığı seçimi 24 Şubat Pazar günü yapılacak.

Giriş Tarihi: 22.2.2019 10:14
TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop kimdir? Mustafa Şentop nereli?

Özellikle sabah saatlerinde AK Parti tarafından Başkan adaylığı için isminin açıklanmasından sonra doğal olarak bireylerin ilgili araştırmaları da arttı. Hem TBMM başkan seçimi ne zaman yapılacak? hem de meclis başkan adayı ve nereli? konuları için aramalar yüksek, aynı zamanda Mustafa Şentop ismi Google Trends listesine de girdi.

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de Binali Yıldırım'ın istifasından sonra AK Parti'nin aday göstereceği isme destek vereceklerini ve aday göstermeyeceklerini ifade etmişti.

AK PARTİ'NİN TBMM BAŞKAN ADAYI MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR?

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TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop kimdir? Mustafa Şentop nereli?
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