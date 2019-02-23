CHP’de istifa bilançosu ağırlaşıyor

BUGÜN NELER OLDU

31 Mart yerel seçim süreci CHP'yi dağıttı. Partideki istifa rüzgarı şiddetleniyor. Aday listelerine örtülü olarak yansıyan HDP ittifakı ve listelerdeki "Eş, dost, akraba" ağırlığı krizi büyüttü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Listelerdeki akrabaları bulup, ayıklayın" diye genelge bile yayımladı. Ancak listeler hem Kılıçdaroğlu'nun hem de yardımcılarının yakınlarıyla dolu olunca tepkiler büyüdü. Yaşananlara son tepkilerden biri de CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Burak Danışık'tan geldi. Danışık, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Listelere müdahale ettirmeyeceğim. Bunun için namus sözü veriyorum" dediğini hatırlatarak ilçe başkanlığından istifa etti. SABAH yerel seçim aday belirleme sürecinde CHP'de yaşanan istifaları derledi. İşte son 2 aydaki ardı arkası kesilmeyen istifa bilançosu:M. Akif Hamzaçebi, İstanbul aday listelerine tepki göstererek istifa etti.Mustafa Sarıgül CHP'den istifa ederek Şişli'den DSP'nin belediye başkan adayı oldu.FETÖ suçlamasıyla Beşiktaş Belediye başkanlığı görevinden alınan Murat Hazinedar CHP'den ayrıldı.Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, CHP'den DP'ye geçti.CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, PM üyeliğinden istifa etti.CHP'li Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka partisinden istifa etti.Bandırma İlçe Başkanı Niyazi Yeloğlu ve ilçe yönetimi, aday listeleri nedeniyle istifa etti.Kayseri'de Kerim Karakoç, CHP'den istifa ederek BBP'ye geçti.Adıyaman Gölbaşı'nda ilçe başkan yardımcısı Lütfiye Vuruşkan istifa etti.İzmir Menemen İlçe Başkanı Hürol Taklak, ilçe örgütü, kadın ve gençlik kolları istifa etti.Adana Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, "CHP antidemokratik yönetiliyor" diyerek istifa etti.Nevşehir Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu CHP'den ayrıldı.CHP Gaziantep İl Başkanı Melih Meriç ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti.İstanbul Maltepe'de İlçe başkanı Engin Özkan ve Yönetim Kurulu üyeleri topluca istifa etti.Aday gösterilmeyen İzmir Tire İlçe Başkanı Tayfur Çiçek DSP'ye geçti.CHP Sancaktepe İlçe Yönetim Kurulu üyeleri istedikleri aday seçilmeyince topluca istifa etti.CHP'den Kartal Belediye Başkanlığı'na aday olan eski PM üyesi Hüsnü Süslü istifa etti.CHP Mardin İl Başkan Yardımcısı Berat Talayhan ile Nusaybin ilçe yönetimi üyeleri istifa etti.Kırklareli'de yeniden aday gösterilmeyen belediye başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu istifa etti.Adalar'da listelere HDP'lilerin yerleştirilmesine tepkili İlçe Başkanı M. Kerem Tunç istifa etti.CHP Bayrampaşa Kadın Kolları Başkanı Arzu Doyran ve üyeler istifa etti.'İrademiz hiçe sayılıyor' diyen CHP Marmaris İlçe yönetimi topluca istifa etti.Keramettin Yılmaz, Fethiye'den CHP adayı gösterilmeyince AK Parti'ye geçti.CHP'nin İzmir Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi, aday listesine tepki göstererek istifa etti.Aydın'ın Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan aday gösterilmeyince CHP'den istifa etti.Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve 15 meclis üyesi partiden ayrıldı.İzmir Selçuk İlçe Başkanı Merve Yeşilyurt, yönetim kuruluyla birlikte istifa etti.CHP Çorlu İlçe Başkanı Tolga Kerem Dönmezer ve yönetim kurulu istifa etti.Adıyaman'da CHP'li ilçe Belediye Başkanı Hasan Karakaya AK Parti'ye üye oldu.Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, partisinden istifa etti.Aydın Söke İlçe Başkanı Suat Durukan ile ilçe teşkilatına üye 35 kişi istifa etti.CHP Bursa Karacabey İlçe Başkanı Ayfer Şahin Çiftçi ve yönetim kurulu istifa etti.Bursa'nın Orhangazi ilçesinde CHP'nin yerel seçime İYİ Parti adayıyla girmeye karar vermesi üzerine, CHP'nin ilçe yönetimi istifa etti.CHP Karabağlar Kadın Kolları'nın tamamı istifa etti.Mardin'in Dargeçit ilçesinde CHP ilçe örgütü görevi bıraktı. İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Demir, CHP İlçe Yönetim Kurulu ile Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarının da arasında yer aldığı 53 kişilik ilçe örgütünün görevi bıraktığını duyurdu.CHP Kayseri İl Yönetim Kurulu'nun 6 üyesi istifa etti.K.Maraş Pazarcık'ta CHP belediye başkan adayına itiraz eden 204 üye partisinden istifa etti.CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay dün 'örgüt yok sayılmıştır' diyerek istifasını açıkladı.