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1200 yapacak! İşte şartları

resmi sitesinden yayınladığı başvuru kılavuzu ile 1200 yapacağını duyurdu. Uzun bir süredir konuyla ilgili açıklama bekleyen vatandaşlar ise başvuru kılavuzunun yayınlanması ile istenilen şartları öğrendiler. Peki, on binlerce kişi tarafından araştırılan İçişleri Bakanlığı şartları neler? Başvurular ne zaman yapılacak? İşte araştırılan o soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 23.2.2019 19:00
İçişleri Bakanlığı 1200 personel alımı yapacak! İşte personel alımı başvuru şartları

İçişleri Bakanlığı 1200 personel alımı yapacağını daha önce duyurmuştu. Ancak alımların ne zaman yapılacağı ve başvuru şartları merak konusu olmuştu. İçişleri Bakanlığı sitesinden yapılan duyuruda personel alımı şartları açıklandı. Resmi açıklamanın gelmesi ile birlikte de konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtları…

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İçişleri Bakanlığı 1200 personel alımı başvuru şartlarını ve başvuruların ne zaman yapılacağını bu başlık altından öğrenebilirsiniz…

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İçişleri Bakanlığı 1200 personel alımı yapacak! İşte personel alımı başvuru şartları
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