Son dakika haberi: Başkan Erdoğan: Bu milletin parasını teröristlere yedirmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK-Kanal D ortak canlı yayınında soruları yanıtladı.

KAYYUM ATAMALARI OLACAK MI?

Terörle ilişkisi olmayan seçim kazanmışsa, o insanlara adımımız olmaz. Ama terörle ilişkisi seçim öncesi tespit edilememişse, daha sonra tespit edilirse onu orada tutmayız. Bunu ben değil yasalar söylüyor. Devletten aldığı parayı Kandil'e boca ediyorlar. Biz bu milletin parasını yatırım yapsınlar diye ödüyoruz.

Tabi ki kayyumlar atanabilir. Bu kanunun, hukukun verdiği bir haktır. Biz halkımızı zulme teslim edemeyiz.

"KAYYUMDA GEÇ KALDIK"

Yerelde beka olmayınca genelde de olmaz.

Zillet İttifakı kendi içinde koltuk kavgasında. Bizim böyle bir derdimiz yok.

Kayyum atamalarında geç kaldık biz geç. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bu ülkeyi bölmek isteyenlerle yapılan ittifakı ne tarih ne millet affetmeyecektir.