Sultanbeyli’ye Yeşil Vadi Harbiye’ye açılır tavan

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Sultanbeyli'de kanaat önderleri ve ilçenin önde gelenleri ile bir araya geldi. Yeşil Vadi Projesi'ne yönelik açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Pendik sahilden başlıyor Sultanbeyli'ye kadar geliyor. Yeşille maviyi buluşturuyoruz. Sultanbeyli'nin denize kıyısı yok, bu şekilde denize iniş. Etrafında yürüyüş yolları, bisiklet yolları var, ortasından da su akıyor. Mimar Sinan Millet Bahçesi'ni yapacağız. Ayrıca kültür merkezi, Hasanpaşa Sosyal ve Kültürel Tesisi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi de Sultanbeyli'ye kültür anlamında kazandırılacak eserler. Gençler için spor tesisleri var. Mehmet Akif Mahallesi'nde toplam 28 bin metrekare alanın 8 bin 800 metrekaresi yürüyüş alanı, basketbol, voleybol sahaları ve pazar alanı olarak düzenlenecek." diye konuştu.İlçedeki Mülkiyet Ofisi'ni de ziyaret eden Binali Yıldırım burada imar barışıyla tapu sorunu çözülen 4 kişinin tapusunu dağıttı. Yıldırım, "Burada aşağı yukarı 9 milyon metrekarede 60 bin hak sahibine tapu verilecek. Kangren olmuş bir mesele. İç içe girmiş büyük bir sorundu bu. Bunu teknik adamlar nasıl çözeceklerini bir türlü bulamadılar. Onun için ben Başbakanlığımda geldim. Sultanbeyli'ye yönelik özel kanun çıkardık. Böylece bu işte, bu problem de bitti. İnsanların bir derdinin sona ermesi, onların yüzündeki mutluluğu görmek dünyaya bedel" şeklinde konuştu.Yıldırım'ın, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nin üzerinin kapatılarak 12 ay hizmet verir duruma getirilmesine ilişkin projesinin detayları paylaşıldı. Projeye göre sahneye, açılır tavana 12 ay hizmet verecek. Sahne de hareketli taban da yenilenecek.