Devlet Bahçeli: Mustafa Şentop’u tam kadro destekleyeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması nedeniyle bıraktığı TBMM Başkanlığı için AK Parti'nin gösterdiği aday olan Mustafa Şentop'u tüm milletvekilleri ile eksiksiz olarak destekleyeceklerini açıkladı.Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada tecrübeli siyasetçinin "pek çok badireyi yenmiş, beka ve birliğe samimiyetle yüreğini koymuş adam gibi adam demek" olduğunu belirterek, "Bugün aldığımız patlıcan, biber, patates mesela bir kilogram az, iki kilogram çok olabilir. İşimiz yoksa yarın olur, yoksulsak gün gelir varlığa kavuşuruz. Yani konu az yedim, çok yedim konusu değildir. Bunların hepsi aşılır, ama beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner" dedi. Bekayı bilmeyenin milleti bilemeyeceğini ve tehditleri göremeyeceğini anlatan Bahçeli, "Dileğim milli beka hedefine herkesin kilitlenmesi, dürüst ve namuslu her siyaset adamının milli bekaya sahip çıkmasıdır. Bu nedenle zillette hayır yoktur, zilletle gidilecek yol yoktur" ifadelerini kullandı. Bahçeli, bugün Meclis Genel Kurulu'nda gerçekleşecek olan Meclis Başkanlığı seçimlerine de değinerek, "TBMM'nin 29'uncu Başkanı'nın seçileceği özel oturuma MHP tam kadro halinde katılıp AK Parti'nin değerli adayı Tekirdağ Milletvekili Sayın Mustafa Şentop'u eksiksiz destekleyecektir. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.Bahçeli, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi isminin Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesinde emeği geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.