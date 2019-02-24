Güvenli bölge sadece bizim kontrolümüzde olmalıdır

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, katıldığı özel bir televizyon kanalında önemli mesajlar verdi:Erken başladığımız seçim kampanyası ile birlikte meydanlar şu an gayet iyi. Beklentim milletin yatırımla değerlendirmesi. Benim aziz milletim, bu ülkeye en ufak bir yatırımı olmayanların ideolojik formatlamasına, bu tezgaha, bu tuzağa düşmemeli.HDP, Güneydoğu'da aday gösteriyor. Onun aday gösterdiği yerde CHP, İYİ Parti aday gösteriyor mu? İYİ Parti'nin aday gösterdiği yerde HDP, CHP aday gösteriyor mu? İzmir aynı durumda. Olay çok daha ileri gidiyor. Pensilvanya'nın talimatları, Kandil'in talimatları var. Bu tür şeylerde Kandil de Pensilvanya da iletişim ağları kesilmiş değil.Kontrollü darbe sözünü önce FETÖ, sonra Bay Kemal kullandı. Bay Kemal ile FETÖ niçin aynı söylemi kullanıyor.(Tan-zim satışlar) Bundan özellikle bu zincir marketler rahatsız oluyorlar. Biz devletsek bu zulmü ortadan kaldırmalıyız. İcabında biz 81 ilde bunu yaygınlaştırırız.Trump'la olumlu bir görüşme yaptık. Beni Amerika'ya davet etti. Önce 'ben sizi bekliyorum' dedim. Şimdi Sayın Trump ile görüşmelerimizde netice alabiliyoruz. 31 Mart'tan sonra belki Washington ziyareti yapma durumum olabilir. Belki kendisi Türkiye'ye ziyarette bulunabilir.(Güvenli bölge) Bizim sınırımızda bir güvenli bölge olacaksa, o bizim kontrolümüzde olur. Güvenli bölgeyi bizim stratejik anlayışımız dışına taşınırsa bunu kabul etmemiz mümkün değil.(Suriye'de anayasa komitesi) 3 kişinin üzerinde sıkıntı var. Herhangi bir sıkıntının olduğu yerde deneyimli anayasacılarımız ile kendilerine yardımcı oluruz.(Kaşıkçı cinayeti) Bunu Veliaht Prens bilmeyecek de kim bilecek? Talimat veren isim belli.(Yeni askerlik sistemi) Tarih vermeyeyim de... Yakın. Seçim sonrasına kalır. Yarın (Bugün) Meclis Başkanlığı seçimi var. 17.00 gibi biter diye düşünüyoruz. Sayın Bahçeli zaten bu noktada Mustafa Şentop'a destek açıklamasını yaptılar.