İdeolojik çapsızları dikkate alsaydık Türkiye büyüyemezdi

70 bin metrekarelik eski Haliç Tersanesi'nin bulunduğu alana yapılacak olan Tersane İstanbul'un temelini atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dev tesisin 60 bin kişiye istihdam oluşturacağını belirterek "Şayet biz her meselede ideolojilerin at gözlüğünden bakan bu çapsızları dikkate alsaydık ne Türkiye'yi 3,5 kat büyütebilir, ne ihracatımızı 36 milyar dolardan 170 milyara ulaştırabilirdik" dedi.Yeni proje kapsamında üç müze kurulacağını belirten Erdoğan, "İlk defa bir kadın müzesini burada inşa etmiş olacağız" dedi. İşte Erdoğan'ın törendeki konuşmasının satırbaşları;Engeller, sabotajlar, provokasyonlarla dolu uzun bir mücadelenin ardından bir hayali daha gerçekleştiriyoruz. Tersane İstanbul projesi şehrimizin medarı iftarı olarak İstanbul'u çok farklı konuma taşıyacak bir projeyi, 238 bin metrekarelik alanda yap işlet devret modeliyle hayata geçiriyoruz. Burada iki adet 70 yat bağlama kapasiteli yat limanı, toplam yatak sayısı bin 200 olan 5 yıldızlı 3 otel inşa edilecek. Türkiye'nin çok önemli 3 tane müzesi burada inşa edilecek. Bunlardan bir tanesi daha önce Sarıyer'de olan Sadberk Hanım Müzesi buraya taşınacak. Burada bir de kadın müzesi aynı şekilde inşa edeceğiz. Ülkemiz bu yönde çok fakir. İlk defa bir kadın müzesini burada inşa etmiş olacağız. Bir üçüncü müze de yine Türk İslam Eserleri Müzesi olarak burada inşa edilecek. Bunlarla birlikte ülkemizin müzeciliğine 3 müze ile katkıda bulunacağız.Proje İstanbul'umuzun marka değerini arttırmakla kalmayacak inşallah Türkiye'nin turizm gelirine de olumlu katkı yapacaktır. Biz bu projenin ihalesini yaklaşık 6 sene önce 2 Temmuz 2013'de, yer tahsisini de 8 Kasım 2013'de yaptık. Temennimiz projeyi 4 yılda bitirmekti. Ancak başını CHP'nin çektiği aynı zihniyete mensup odalarının da destek verdiği engellemeleri sonucu projeyi uzun yıllar fiilen başlatamadık. CHP İstanbul'a ve diğer illerimize kazandırdığımız her yatırımda olduğu gibi bu projede de soluğu mahkemede aldı. AKM'de de aynısını yaptılar, Harbiye Kongre Merkezi'nde de.Şayet biz muhalefete göre politikalarımızı belirleseydik emin olun hala Haliç kire, bataklığa, pis kokulara mahkum olurdu. Şayet bunlara kendimizi konumlandırsaydık bugün İstanbul'da hala çöp dağları altında insanlarımız Ümraniye'de olduğu gibi ölüyor olacaktı. Şayet bunların dediklerine göre hareket etseydik ne Avrasya Tüneli ne Marmaray ne Yeni Havalimanı olurdu. İnşallah şimdi Boğaz'ın üzerinde üç katlı bir tüneli de yapacağız. Şayet biz CHP'nin eleştirilerine prim verseydik bugün ülkemiz hala IMF kapısında tefecilere el açıyor olacaktı.Haliç'te kış parkı,doğa parkı ve açık hayvanat bahçesi yapacağız.