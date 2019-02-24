‘Kök hücre bağışı günah değil, sevap’

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Diyanetİşleri Başkanı Ali Erbaş, Antalya'da Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan ve sağlığına kavuşması için tek çaresi ilik nakli olması gereken 3.5 yaşındaki Öykü Arin ve ailesini ziyaret etti. Öykü Arin, annesi Eylem ve babası Çağdaş Yazıcı'yı kaldıkları evde ziyaret eden Erbaş'a, eşi Seher ve kızı Bihter Serra ile Antalya Müftüsü Osman Artan ve İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür de eşlik etti. Kök hücre bağışı çağrısında bulunan Erbaş, "Embriyonik kök hücre hariç, kök hücre bağışlamak sevaptır. Hiçbir sakıncası yoktur. 150 bin personelimiz görev yaptıkları her yerde kök hücre bağışının sevap olduğunu anlatıyorlar. İnşallah Öykü ve onun gibi binlerce kök hücre bağışı, organ bağışı bekleyen hastalarımız şifa bulurlar, sağlıklarına kavuşurlar. Biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi. Öykü Arin'in annesi Eylem Yazıcı "Diyanet İşleri Başkanımızın açıklaması bizi çok mutlu etti" dedi.