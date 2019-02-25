Destanın 2’nci yılında El-Bab’da huzur var

BUGÜN NELER OLDU

DEAŞ ve PKK/PYD gibi terör örgütlerini Suriye sınırından temizlemek, bölgeyi yeniden yerleşime açmak ve Türkiye'ye gelen Suriyeliler için güvenli bir alan inşa etmek için düğmeye basan TSK, 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı operasyonunu başlattı. 216 gün süren operasyonda TSK, 24 Şubat 2017'de El-Bab'ın kontrolünü eli kanlı örgüt DEAŞ'tan tamamen aldı. 71 Mehmetçiğin şehit olduğu operasyonda Cerablus, Çobanbey ve El- Bab'ı da içeren Fırat'ın batısı DEAŞ'tan temizlendi. Türkiye, harekâtın ardından bölgenin yeniden inşası için topyekûn bir seferberliğe başladı. Cerablus, Çobanbey, El-Bab ve Azez'de sivil projeler geliştirildi, altyapı yatırımları başladı. Okullar, hastaneler yeniden inşa edildi. Delik deşik olan binalar yerini modern binalara bıraktı. Halktan temsilcilerin bulunduğu yerel meclisler kuruldu. Güvenliğin sağlanması için El-Bab, Kabbasin ve Bzaa'da 3 polis merkezi açıldı. 92'si kadın bin 917 kişi polis oldu.El-Bab'da 127 okul açıldı. 56 bin 432 öğrenci okullu oldu. Cerablus'ta Meslek Yüksekokulu kuruldu. El-Bab'da ise fakülte kurma çalışmaları sürüyor. Bölgede 4 adet Halk Eğitim Merkezi açıldı. Türkçe, Nakış, Dikiş, Hat, Bilgisayar, Kuaför, Okuma- Yazma Kursu başladı.El-Bab'da 3 nüfus müdürlüğü açıldı. Nüfus Kayıt Sistemi (NKS) tamamlanmasıyla birlikte 50 bin kişiye tanıtım kartı verildi. 200 yataklı Yeni El Bab Hastanesi açıldı. 423 yerli ve 30 Türk olmak üzere 432 personel hizmete başladı. Hayatın normale dönmesiyle 5 adet de özel hastane açıldı. El-Bab ve Cerablus'ta motorlu ve motorsuz araçlar hakkında tüzük hazırlanmış yürürlüğe girmesinin ardından El-Bab'da 3 adet Trafik Tescil Merkezi açılarak hizmete başladı. Araç tescil ve ruhsatlandırma çalışmaları kapsamında, El-bab'da 147 araca plaka verildi. Mahalle, sokak, işyerlerinin numaralandırma çalışması ve nüfus istatistik çalışması tamamlandı.El-Bab'da 42, Cerablus'ta 10 cami onarımı gerçekleştirildi. El-Bab'da 166 , Cerablus'ta 152 cami hizmet vermeye başladı. El-Bab ve Bzaa'da 2 spor kompleksi tamamlandı. Şahinbey Belediyesi'nce El-Bab'a Şahinbey Millet Bahçesi yapıldı. PTT şubeleri de hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye'nin Karkamış Gümrük kapısından Suriye'ye 77 bin kişi gönüllü geri dönüş yaptı. Türkiye'nin desteğiyle güvenli hale getirilen Fırat Kalkanı bölgesine toplamda 260 bin kişi geri dönüş yaptı.