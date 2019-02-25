Evladınız sayesinde bayrak dalgalanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Sergen Pamukçu'nun ailesi Adıyaman'dan gelen bir mektupla duygu dolu anlar yaşadı. Gerger Anadolu Lisesi öğrencisi Okan Aslan'ın "Sizlerin cesur evlatları sayesinde bu bayrak dalgalanıyor. Sizler kahramanlıklarınızla gurur duyacaksınız. Onlar ki canı pahasına bu vatanı savundular, mertçe savaştılar" diye yazdığı mektubu ile birlikte gönderdiği Kur'an-ı Kerim ve ay yıldızlı bayrağı gören aile, evlatlarıyla tekrar bir kez daha gurur duydu.SABAH'a konuşan şehidin annesi Şeliz Pamukçu, "Böyle gençler kolay yetişmiyor. Çok gurur duyduk. Bu gencimiz bize ulaşmış, keşke iletişim bilgilerini de verseydi, biz de şimdi ona sizler vasıtasıyla teşekkür ediyoruz. Benim evladım da asker olmayı kendi seçmişti. Vatanını böyle seven tüm gençlerin alnından öpüyorum. Onlar oldukça bu vatanı kimse bölemez. Teröristler bunu bilsin" dedi. Okan Aslan'ın yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı:Öpmeye kıyamadığınız, canınız gibi sevdiğiniz evlatlarınızı savaşa gönderdiniz. Siz de çok fedakar insanlarsınız. Onlar sizlere, bizlere tertemiz bir vatan bıraktılar. Bu vatanı bizlere emanet ettiler. Biz de Allah'ın izniyle sahip çıkacağız. Sizlere, bizlerin bu kutsal değere sahip çıkacağımıza and içeriz. Allah sizlere gani gani sabırlar versin. Sizleri selamlıyor, ellerinizden öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum sizleri... Okan Aslan"