Şentop 336 oyla Meclis Başkanı

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TBMM Genel Kurulu, AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan boşalan Meclis Başkanlığı'na seçim yapmak için dün TBMM Geçici Başkanı Celal Adan başkanlığında toplandı. Seçimde AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İyi Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz yarıştı. Birinci turda 322, ikinci turda 333 oy alan Şentop, Anayasa gereği istenen 400 oya ulaşamadığı için üçüncü tur seçim yapıldı. Şentop, üçüncü turda AK Parti ve MHP milletvekillerinin desteği ile 336 oy alarak başkan seçildi. 542 milletvekilinin oy kullandığı üçüncü turda Altay 124, Pekgözegü 46, Filiz ise 33 oy aldı, 3 oy da geçersiz sayıldı. Oylama sonucunun açıklanmasından sonra kürsüye çıkarak teşekkür konuşması yapan Şentop, "Bu Meclis destansı istiklal mücadelesini yönetmiştir. 15 Temmuz'da ikinci defa gazi unvanını kazanmıştır. Bütün zor zamanlarda milletin ümit bağladığı yer Meclis olmuştur. Bize düşen en önemli görev, TBMM'ye layık olmak, itibarını gözümüz gibi korumaktır. Sizler görevinizi yerine getirirken ben de, üzerime düşen görevimi adalet ve tarafsız anlayışı içinde yürüteceğim" dedi.