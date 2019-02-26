BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 96 yaşında hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat için İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen törene katıldı. Karpat'ın yeğenlerine başsağlığı dileyen Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:Kemal Karpat hocamız 96 yıllık hayatının neredeyse tamamını, kendisinin ve mensubu olduğu milletin geçmişini araştırmaya adamıştır. Bize düşen, ortaya koyduğu eserlerinin izinden giderek, daha büyük akademik başarıların peşinde koşmaktır. Hocamızın Osmanlı'dan başlayıp cumhuriyetimizin kuruluşuna ve bugüne kadar olan çalışmalarından yararlanmaya hep devam edeceğiz.Karpat'ın hayatı aslında Türkiye'nin son bir asırdaki serencamının, kayıplarının ve arayışlarının yeniden kendini bulmasının bir özeti gibi. Dobruca doğumlu Karpat bir köy imamının evladı ve ilk öğretmenimin de babası. Yaşadığı bölgenin saygın bir alimi durumundaki babasının kendisine bıraktığı medeniyet mirasını dünya çapında bir akademik başarıyla taçlandırmış olması en büyük başarısı.Karpat ülkesiyle bağını hiçbir zaman koparmadı. Kendisine TBMM Onur Ödülü ve Cumhurbaşkanlığı'nın Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verilmesi, bu çabaların ülkemizde en üst düzeyde takdirinin ifadesidir. Son yıllarda ardı ardına kaybettiğimiz büyük tarih, kültür ve sanat insanlarımız bize adeta bir sonbahar hüznü yaşatıyor. Bizim medeniyetimizde âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir. Bu büyük âlimlerimizin yerini doldurmamız gerçekten oldukça zor olacak. Törene Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ile çok sayıda kişi katıldı.Karpat'ın cenazesi 76 yıl önce hukuk fakültesi öğrencisi olarak girdiği İstanbul Üniversitesi'ne Türk bayrağına sarılı olarak getirildi. Törende yapılan konuşmalar:Karpat Hoca, birçok öğrencisi gibi benim de eğitimim, tarih sahasındaki gelişimim ve kişiliğim üzerinde derin izler bıraktı.Sadelik, Karpat Hoca'nın özel hayatında özen gösterdiği ve en göze çarpan özelliğiydi.Karpat büyük bilim adamı, derin tarihçi ve müthiş mücadeleci biriydi. Dünya onu hep saygın bir bilim adamı olarak tanıdı.Bilimsel ağırlığını ve saygınlığını hiç düşürmedi.O ürettiği bilimini harmanlıyor, çok kıymetli analizler yaparak dünya kamuoyu ile paylaşıyordu.20 ülkede 130 makale ve 16 önemli eser bıraktı.O kahramanımdı.Vefatından 3 gün önce telefonla konuştuk. Çok büyük bir kayıptır.Tören, tabutunun başında okunan duanın ardından sona erdi. Karpat'ın cenazesi, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin bulunduğu Fatih Camisi Haziresi'ne defnedildi.