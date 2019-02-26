FETÖ sanığı eski hakim, mahkemeden süre istedi

Sanık Fatih Acar, 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Acar, telefonuna ByLock yüklemediğini ve sistemi kullanmadığını öne sürerek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Duruşma savcısı ise esasa ilişkin mütalaasında, sanığın, örgüt içerisinde "Fahreddin" kod adıyla hakim-savcı çalışma evlerinde örgütsel görev üstlendiğini ve ByLock kullanıcısı olduğunu belirterek, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Acar da "Esasa ilişkin savunma yapmak için yeniden avukat tutacağım. Mahkemenizden süre talep ediyorum.'' ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, Acar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.