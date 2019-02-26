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sanığı eski hakim, mahkemeden süre istedi

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) ilişkin davada yargılanan eski (Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu) 2. Daire tetkik hakimi tutuklu sanığın duruşması görüldü. "Fahreddin" kod adıyla hakim-savcı çalışma evlerinde örgütsel görev yaptığı iddia edilen sanık Acar'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019 19:06 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 19:07
FETÖ sanığı eski hakim, mahkemeden süre istedi

Sanık Fatih Acar, 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Acar, telefonuna ByLock yüklemediğini ve sistemi kullanmadığını öne sürerek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Duruşma savcısı ise esasa ilişkin mütalaasında, sanığın, örgüt içerisinde "Fahreddin" kod adıyla hakim-savcı çalışma evlerinde örgütsel görev üstlendiğini ve ByLock kullanıcısı olduğunu belirterek, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Acar da "Esasa ilişkin savunma yapmak için yeniden avukat tutacağım. Mahkemenizden süre talep ediyorum.'' ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, Acar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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FETÖ sanığı eski hakim, mahkemeden süre istedi
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