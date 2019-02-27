FETÖ sanığı "emniyet mahrem imamı" hakim karşısında

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ahmed Üzeyir S. ve avukatı hazır bulundu.

Sohbet imamlığı yapmadığını ve babasının cep telefonunda çıkan ByLock'ta isminin geçtiğini öne süren sanık, "17 yıl Boydak şirketinde makine mühendisliği bakım şefliği yaptım. Hiçbir sohbet ortamında bulunmadım. Aleyhimde tanıklık edenleri tanımıyorum. Tahliyemi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Tanık Ç.Ö. ise sanığı tanıdığını belirterek, "Sanık, sohbet yapıyordu. Kendisini 3 veya 4 toplantıda gördüm. dizüstü bilgisayar veya cep telefonunu açar sohbet ederdi. Aylık olarak himmet istenirdi. Ben vermedim, yanlarından ayrıldım ve daha sonra toplantılarına katılmadım." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın, tanık beyanları, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında polislerden sorumlu "imam" olduğu ve babasının cep telefonunda çıkan ByLock'ta ismi geçtiği gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, bazı tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.