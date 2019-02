BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Giresun Valilik ve Erzincan Cumhuriyet meydanlarında düzenlenen mitinglerine katıldı. Meydanları hınca hınç dolduran onbinlere hitap eden Erdoğan, şunları söyledi:(HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'nin sözleriyle ilgili) "Kürdistan'da biz kazanacağız" diyor. Sen Türkiye'yi terk et. Bizim Kürdistan diye bir bölgemiz yok. Bunlar o kadar Kürdistan meraklısıysa Kürdistan Irak'ta, oraya gitsinler! Bunlar kimlerle beraber? CHP ile, adı sözde İYİ Parti olanlarla beraber. "Bizim onlarla alakamız yok" diyorlar. Beraber liste çıkarıyorsunuz. "Batı'da AK Parti'ye, MHP'ye kaybettireceğiz" diyorlar. 31 Mart akşamı hepsi bir olsun benim aziz milletim bunları sandığa gömecek. Terör örgütleriyle iş tutmak, yılanla çuvala girmek gibidir.Muhalefetin çapsızlığına bakarak hiç bir zaman rehavete kapılmadık. Muhalefetin engelleri karşısında yılmadık, yıkılmadık. Başkaları ile değil kendimizle yarışarak bugünlere geldik. Bizden önce 79 yılda yapılanların hepsinden fazlasını biz 10 senede yaptık.Çıkmış Bay Kemal diyor ki bunlar IMF'den borç alırlar diyor. Bay Kemal, IMF'nin kapısına siz gittiniz, siz. Sizler borç yaptınız, biz ödedik biz. Bugün artık pasaportu itibarlı bir Türkiye var. Yurtiçi ve yurtdışında operasyon yapabilen ve bunun için icazet almayan bir Türkiye var.Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl Cudi, Gabar, Tendürek, Kandil'de inlerine gömdüysek yine gömmeye devam ederiz. Bu sabah (dün) 7 DHKP-C'liyi inlerinde bulduk, polislerimiz aldı.Bugün Ege'de, Karadeniz'de haklarını savunan donanması güçlü bir Türkiye var. Muhalefet liderleri içerde ne söylerlerse söylesinler dışarıda konuşurken daha hassas bir dil kullanırlar, kimlerle fotoğraf verdiklerine dikkat ederler. Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi hükümetini teröristlere şikayet eden bir muhalefet partisi bulamazsınız. Cumhuriyet mitingleri yaptılar, ordu göreve pankartı açtılar. Bunları yapan CHP'ydi. Şehir eşkıyalarına cici çocuklar diyen bir CHP gördük. Yatırımlardan rahatsız olan, yasaktan medet uman bir muhalefet gördük.Dün Mısır'da bir toplantı vardı. AB, idama karşıdır. Başa geldiğinden bu yana 42 insanı idam eden darbeci Sisi'nin davetine katılan AB üyesi ülkelerde demokrasiden bahsedebilir misiniz? AB samimi değil.Geçenlerde bir CHP'li vekil Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü doğal gaz arama faaliyetleri ile ilgili soru önergesi verdi. Türkiye'nin 2 milyar doları Akdeniz'e gömeceği iddiasında bulundu. CHP'linin önergesi Türkiye'nin petrol aramasından rahatsız olan Yunan medyasına arayıp bulamadığı fırsat verdi. Bunun adı gaflet değilse nedir. Kendi vatanına ihanettir. Basiretsizlik, ferasetsizlik değil de nedir? Bugüne kadar diplomaside en büyük gaflete CHP Genel Başkanı imza attı. Bir kasetle genel başkanlık koltuğuna oturduğundan beri aslı astarı olamayan evraklarla sürekli sağa sola çamur attı.Bay Kemal artık vatandaşı hedef alıyor. Bir grup toplantısında araştırma yapmadan 'işte Türkiye fotoğrafı' diye bir fotoğraf gösterdi.Yalan olduğu ortaya çıkardı. CHP genel başkanı oralı olmadı. Hanım kardeşimiz "Halim, vaktim yerinde" diyordu. Bu adamı alıp da nereye koyacaksın ya. 9 seçim kaybetti, hala sandalyede sanki fotoğrafı gösteren kendisi değilmiş gibi sağa sola çamur atmaya devam etti.Başkan Erdoğan'ın, Giresun ve Erzincan mitinglerinde meydanları dolduran vatandaşlar dugularını SABAH'la paylaştı:MHP ile ittifak Türkiye için çok iyi oldu. Giresun ve Türkiye için hayırlı olsun. Sonuna kadar Cumhur İttifakı ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız.Erdoğan'ın her zaman yanındayız. Fındık üreticisi olarak bize verilen desteğe teşekkür ediyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin.Tanzim satışları yerinde karar, fırsatçılara göz açtırmamalı. Giresun'a da gelmesini bekliyoruz.CHP'li belediyede 10 yıldır hiçbir çalışma, yatırım yok. Bu seçim CHP'nin sonu olacaktır.Cumhurbaşkanımız bizim evladımız Binali Bey ile yol yürüdü. Erzincanlılar onu hiçbir zaman bırakmadı.Erzincan halkı da meyve sebze oyunlarıyla Reis'ini yedirmez.Mazlumların gür sesi Erdoğan'dır. Şer ittifaklarıyla değil gönül ittifaklarla yola devam diyeceğiz.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart'ta şaşmayacak bir anket var. Halkıma, Hakk'a güveniyorum" dedi. Bir televizyonun canlı yayınında soruları yanıtlayan Erdoğan, özetle şunları kaydetti:(Doğum günü kutlaması) İlham Aliyev, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Sayın Putin aradı. Sayın Bahçeli kutladı. Bundan dolayı da kendisine müteşekkirim.(Meydanların durumu) Meydanlar bana göre daha farklı. Ben en büyük zevki meydanlarda alıyorum.Meydanlar benim için en büyük anket. Bu şekilde yola devam ediyorum. En büyük anket 31 Mart. 31 Mart'ta şaşmayacak bir anket var. Halkıma, Hakk'a güveniyorum, Rabbim inşallah bizleri mahcup etmeyecek.Beka sorununu biz sadece genel seçimlerde değerlendirip de ele alamayız. Yerelde de bir beka sorunu söz konusudur. Güneydoğu'daki şehirlerimizde PKK'lıların açtığı çukurları nereye saklayacaksınız, nasıl unutturacaksınız?AK Parti olarak şöyle bir anlayışımız var: Biz bu olaya bir dava olarak bakıyoruz. Davaya ihanetin olmaması lazım. Ayrılanlar oldu, isim filan vermeye gerek yok. Bu ayrılanlar, bir daha onlarla beraber yol yürümek mümkün değil. Ama biz bunları kovmadık, gidin demedik. Bizde tasfiye olmaz, bizde bayrak yarışı olur.(Yeni askerlik sistemi) Şu anda her şey bitti. Taslak bir tasarı noktasına geldi. Milletimizin askerlikle bağını zedelemeyecek, sürdürülebilir sistemle yaşanan yığılmayı, bu sorunu gidereceğiz. Seçim sonrası bunu meclis açıldığında kanunlaştıracak ilk işlerimizden birisidir diyeceğim kanun bu olacak.SABAHGİRESUNERZİNCAN