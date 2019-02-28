Diyarbakır'da doktor ve tutukluların da bulunduğu 55 kişi hakkında dava

Türkiye'nin çeşitli illerindeki kapalı cezaevlerinde cezalarının bir kısmını tamamlayıp açık cezaevine geçmeye hak kazanan bazı tutukluların Diyarbakır'a ailelerini görebilmek için izinli olarak geldikleri ancak bu izinlerinin bitmesine kısa süre kala para karşılığında bazı gardiyanları ayarlayıp hastaneye yatış yaptırılmasını sağladıkları ortaya çıktı. Gardiyanlarında Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesindeki bazı doktorlara menfaat karşılığı bu tutukluların "Ağır hasta" tanısıyla yatışını yapmalarını istedi. Yatışı yapılan ve hastane kayıtlarına göre, hastanede olmaları gereken bazı tutukluların eğlence merkezlerinde polis uygulaması sırasında yakalanmaları üzerine gerçek ortaya çıktı. GBT kayıtları sorgulanan bu kişilerin kayıtlara göre tutuklu olmaları gerekirken dışarıda dolaşmaları üzerine konu savcılığa bildirildi.

DOKTOR YATIŞ YAPIYOR, GARDİYAN DIŞARI GÖNDERİYOR

Gardiyan, doktor ve tutuklulardan oluşan 55 sanık hakkında, "Rüşvet almak, vermek, denetim görevini kötüye kullanmak, sahtecilik yapmak" suçlarından 10 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, 8 infaz koruma memurunun hastanede görevli olup, aynı hastanedeki 2'si memur 8'i doktor 10 hastane çalışanından açık cezaevindeki 30 tutuklunun hastaneye yatışını yaptırmalarını istedikleri bildirildi. Rüşvet karşılığındaki bu anlaşmaya 7 kişinin de doktorlar ve hükümlü tutuklular arasında kurye ve arabuluculuk yaptıkları belirlendi. Hükümlülerin izinlerinin bitimine 2 gün kala rüşvet karşılığı doktor ve gardiyanlarla anlaştıktan sonra hastanede yatan hasta görünmelerine rağmen ayrılarak günlük yaşantılarına devam ettikleri kaydedildi.

Genel Cerrahi, Göğüs hastalıkları, Beyin Cerrahi, Ortopedi, Enfeksiyon hastalıkları, Fizik Tedavi ve Üroloji kliniklerinde yatış yaparak hiçbir rahatsızlıkları olmadığı tespit edilmesine rağmen kayıtlarda 3 ila 4 ay arasında değişen sürelerle yatan hasta göründükleri tespit edildi.

CEZAEVİNE GİTMEMEK İÇİN KLİNİK KLİNİK DOLAŞMIŞLAR

Hükümlülerin bu süre zarfında hastanede kalmayıp evlerine giderek aileleriyle birlikte kaldıkları, gündüzleri de dışarıda sıradan vatandaş gibi yaşamlarını sürdürdükleri ifade edildi. Hükümlerin 1 aylık Fizik Tedavi kliniğine yatış yaptırdıkları, bu 1 aylık sürenin dolmasına 2 gün kala bu kez 1 aylık Ortopedi, ardından Üroloji kliniklerine yatış yaparak cezaevine gitmedikleri, rüşvet çarkının doktorlar, gardiyanlar ve mahkûmlar ile bu işe arabuluculuk edenler arasında pediyodik olarak döndüğü kaydedildi.

Hükümlü İhsan Yayman'ın 2 ay 25 gün hastanede kaldıktan sonra firar edince hastaneye yatışını yapan doktor Şemsettin Önen'in hastane çalışanlarını telefonla arayarak hastane kayıtlarında yeniden düzenleme yapmasını istediği telefon dinlemeleriyle ortaya çıktı.

8 AY BOYUNCA HASTANEDE GÖRÜNDÜ

Hiçbir rahatsızlığı olmadığı halde Fizik Tedavi Uzmanı Askeri Türken tarafından hastaneye yatışı yapılan Kazım Babur adlı hükümlünün 2 ay 13 gün hastanede yatan hasta olarak kaldığı, Bolu Açık Cezaevinin kendisini araması üzerine doktor Türken'in hastane çalışanını arayarak hükümlü Babur'un taburcu edilmesini istediği belirlendi. Hükümlü Mehmet Emin Bilici'nin 6 ay boyunca hiçbir rahatsızlığı olmadan Ortopedi Servisine doktor Mutlu Güngör tarafından yatışının yapıldığı, taburcu edilmeden bu kez doktor Murat Baloğlu tarafından Fizik Tedavi kliniğine yatışı yapılarak 8 ay 9 gün boyunca yatan hasta göründüğü belirtildi.

BAYBURT CEZAEVİNDEN GELDİ 1 YIL 15 GÜN HASTANEDE YATTI

Bayburt Açık Cezaevinde hükümlüyken izinli gelen Necdet Manar'ın da yatışının yapıldığı bildirildi. Bu servisten taburcu edilmesine az zaman kala bu kez uzman Doktor Ünser Çetin tarafından Kalp Damar Cerrahi servisine yatışı yapılan hükümlü Manar'ın 1 yıl 15 gün yatan hasta olarak kayıtlara girdiği belirlendi. Burdur Açık cezaevindeyken izinli gelen Sercan Kahraman'ın ise doktor Yasin Aksu tarafından Beyin Cerrahi kliniğine yatışının yapıldığı, buradan taburcu olmadan bu kez doktor Serda Gülsün tarafından Enfeksiyon Hastalıkları kliniğine yatışı yapılarak 68 gün yatan hasta göründüğü belirtildi.

ÖNCE YATIŞ, SONRA DIŞARI

Hükümlü Veysi Gönder'in hiçbir rahatsızlığı yokken uzman doktor Şemsettin Önen tarafından Fizik Tedavi merkezine yatışının yapıldığı, ardından da taburcu edilmeden bu kez uzman doktor Haldun Turan tarafından Ortopedi servisine yatışı yapılarak 6 ay 26 gün boyunca kayıtlarda yatan hasta göründüğü kaydedildi. Hükümlü Gönder'in gardiyanlar tarafından hastane dışına çıkmasına göz yumularak dışarıda vakit geçirdiği ve tekrar geri hastaneye dönerek bu kez uzman doktor Egemen Bıçakçı tarafından Göğüs Hastalıkları servisine yatışının yapıldığı ifade edildi. Doktorların para karşılığı hükümlülerin hastaneye yatışını yaptırdıkları, gardiyanların da para karşılığı yatışı yapılan sözde hasta hükümlülerin hastane dışına çıkmalarına para karşılığı göz yumdukları bildirildi.