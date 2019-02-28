Hilmi Türkmen’den Üsküdar’a 41 dev proje

Göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği "Dört Dörtlük Eserler"le Türkiye'de örnekle gösterilen bir fikir adamı olarak anılan ve yeniden aday gösterilen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı 41 dev projesini tanıttı. Çavuşdere Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen ''Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı''nda 5.5 yaşındaki kızı Sare ile sahneye çıkan Başkan Hilmi Türkmen'i salonu dolduran kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ve sloganlarla karşıladı. 5 yılda taahhüt ettiklerinin fazlasını gerçekleştirmenin huzuru ve mutluluğuyla yeniden Üsküdarlıların huzuruna çıktığını belirten Başkan Hilmi Türkmen 'Üsküdar'a 41 kere maşallah' dedirtecek ulaşım, kültür, eğitim, yeşil alan ve sağlık alanında gerçekleştirdikleri projelerle, bu güzel şehre dev eserler kazandırmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.

'VADETTİĞİMİZDEN YÜZLERCE FAZLASINI YAPTIK'

Türk milleti ve devletinin çok zor bir 5 yılı geride bıraktığını ifade eden Başkan Hilmi Türkmen ''5 yıl önce yine bir şubat ayında bu kez Çamlıca'da bir okulun spor salonunda yapmayı düşündüğümüz projeleri sizlere tanıtmıştık. Bu 5 yılda hem siyasi hem de ekonomik anlamda çok zor günler geçirdik. 7 kez seçim, üstüne üstlük ne yazık ki 15 Temmuz 2016'da bu aziz milletin birliğine kasteden hain FETÖ terör örgütünün darbesine maruz kaldık. Böyle çok sıkıntılı ve zorlu bir 5 yıl geride kalmasına rağmen o zaman vaat ettiklerimizin tamamını gerçekleştirmiş durumdayız. Hiçbir eksiğimi eksiğimiz yok, aksine o gün tamamını vadettiğimiz projelerin yüzlerce fazlasını yerine getirmenin huzuru ve mutluluğuyla huzurlarınıza tekrar çıkmış bulunuyoruz. Yeni dönemde de Üsküdar'ımıza dev eserler kazandırmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.

EĞİTİMDE BİR NUMARA ÜSKÜDAR'A 356 YENİ DERSLİK

Görevde olduğu 5 yıllık süre zarfında büyük projelere ve yatırımlara imza attıklarının altını çizen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ''2014'te Üsküdar'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 5 metrekareydi. Bugün 9.5-10 metrekareye çıkardık. 45 yeni park yaptık, 76 eski parkımızı da yeniledik. 63 yeni cami inşa ettik. Üstüne üstlük bugün Türkiye'nin bir numaralı Millet Bahçesi olan Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni İstanbul'umuza kazandırdık'' dedi.

2014'te ikili eğitim gören öğrenci oranının yüzde 50 olduğunu, 100 bin öğrencinin yarısının ikili eğitim gördüğünü ifade eden Hilmi Türkmen, 5 yılda bu oranı yüzde 5'e düşürdüklerini açıkladı. Eğitimde İstanbul'da bir numara olduklarını ifade eden Başkan Türkmen, yeni dönemde Üsküdar'a 356 derslik kazandıracaklarının da müjdesini verdi.

7500 ARAÇLIK YERALTI OTOPARKI, 1.2 MİLYON m2'lik YEŞİL ALAN

Yeni dönemde özellikle 3 hususa çok daha dikkat edeceklerini belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bunlardan ilkinin otopark ve ulaşım olduğunu söyledi. Artık otoparklarım tamamen yeraltında olacağına dikkat çeken Başkan Türkmen; Bulgurlu, Güzeltepe, Ünalan, Cumhuriyet Mahallesi, Küplüce, Üsküdar merkez ve Yavuztürk'te 7 bin 500 araçlık yeraltı otoparkları inşa edeceklerini ifade etti.

Başkan Hilmi Türkmen önümüzdeki 5 yılda kişi başına düşen yeşil alan miktarını 9.5 m2'den 13 m2'ye çıkarmayı ve Üsküdar'a tam 1.2 milyon m2 yeni yeşil alan kazandırmayı hedeflediklerini de belirtti.

'YERİNDE DÖNÜŞÜM, GÖNÜLLÜ DÖNÜŞÜM'

İkinci en önemli konunun kentsel dönüşüm olduğunu ifade eden Hilmi Türkmen, iki önemli kritere dikkat ederek kentsel dönüşüme hız vereceklerini belirtti: ''Türkiye'nin en önemli meselesi kentsel dönüşümdür. Bu meselenin üzerine korkmadan, usanmadan, yılmadan, cesaretle gideceğiz. Ancak Üsküdarlı hemşehrilerimizi de üzmeden kentsel dönüşüme hız vereceğiz. İki olmazsa olmaz kriterimiz var; Yerinde dönüşüm, herkes yerinde kalacak şekilde dönüşümü gerçekleştireceğiz. İkincisi gönüllü dönüşüm. Hemşehrilerimizin gönlü olmadan asla kentsel dönüşümü gerçekleştirmeyeceğiz.''



'YÜZLERCE HİSSEDARLI PARSELLERİ KÜÇÜLTECEĞİZ'

30 yıl sonra Boğaz bölgesinde 16 mahallenin yıllarca süren imar sorununu çözdüklerini belirten Başkan Hilmi Türkmen, bu bölgedeki büyük hisseli parselleri küçültmeye gideceklerini ifade etti. Türkmen, bu kararın gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı: ''Bu bölgemizde 30 bin, 50 bin, 80 bin, 100 bin m2 büyüklüğünde parsellerimiz var. Bu parsellerde 300, 500, 800'e varan hissedarlar var. Gerçekten bir araya gelmeleri zor görünüyor. Hissedar sayısını azaltmak için parselleri küçülteceğiz. Yüzlerce hissedarla anlaşmak yerine, çok daha küçük parsellerde, daha az kişiyle anlaşmak mümkün olacak.''

'SOSYAL BELEDİYECELİKTE ÇITAYI DAHA YUKARI TAŞIYACAĞIZ'

Eğitime, gençlere, yaşlılara, engellilere, hastalara, ihtiyaç sahiplerine yönelik projelerle sosyal belediyecilikte Türkiye'nin bir numaralı markası haline geldiklerini belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konuşmasını şu sözlerle noktaladı: ''Nev Mekanlar, Millet Kıraathaneleri, Millet Bahçeleri, Engelsiz Yaşam Merkezimiz...Sosyal Belediyecilikte çıtayı daha da yukarı taşıyacağız. Önümüzdeki dönem az konuşup daha çok iş yapacağız. Az konuşup, vatandaşımızı dinleyeceğiz. Kim ne film çevirirse çevirsin Cumhur İttifakı'yla yolumuza devam edeceğiz, hizmet kalitemiz artarak devam edecek.''

ÜSKÜDAR'A NOSTALJİK TRAVMAY

41 dev projede;

*Yeni millet bahçeleri,

*Harem sahil rekreasyon alanı,

*Zeminaltı otopark

*Yeşil alan, park projeleri

*Kütüphaneler,

*Okullar

*Camiler

*Sağlık tesisleri

*Üsküdar Meydanı'ndan Çavuş Dere'ye nostaljik tramvay hattı

*Farklı lokasyonlarda hayata geçirilecek metro hatları ve daha niceleri yer alıyor.