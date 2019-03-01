TEKNOFEST’e tweet zinciri ile büyük destek

BUGÜN NELER OLDU

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne başvurular sona erdi. Başvuruların son gününde TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın Hakkari Merkez Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin videosuyla başlattığı tweet zincirine çok sayıda bakan ve ünlü isimden destek geldi. Bayraktar'ın, "Hayal ettiklerini araştırmak, geliştirmek, üretmek için herkes TEKNOFEST'te. Öyle değil mi?" sorusuyla başlattığı tweet zincirine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır attıkları tweetlerle destek verdi.