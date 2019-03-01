“Yarım Kalanlar” belgeselinin galası yapıldı

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Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) iş birliğiyle hayata geçirilen, yönetmenliğini Servet Aydemir'in üstlendiği, 28 Şubat'ı ele alan "Yarım Kalanlar" belgeselinin ilk gösterimi gerçekleştirildi.Üsküdar'daki Nevmekan'da yapılan gala programına, KADEM Genel Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile çok sayıda davetli katıldı. Yönetmen Aydemir, burada yaptığı konuşmada "Bu belgesel kin tutmak için değil, geçmişi bilmek ve geleceğe yön vermek için. Bu belgeselde maksadımız, nereden nerelere geldiğini hatırlatmak, unutmamak ve unutturmamaktır" dedi. Aydemir'in konuşmasının ardından, belgeselin ilk gösterimi gerçekleştirildi.