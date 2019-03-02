Başkan Erdoğan Trabzon'da konuşuyor - Canlı

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Buradan tüm Trabzon'a selamlarımı yolluyorum. Gözbebeğimiz Karadeniz'e selam olsun. Milletin partisi, milletin adamına ve Cumhur İttifakı'na sahip çıktığınızı çok teşekkür ediyorum. Siz dağ gibi yanımızda durdunuz. Biz de milletimize kastedenleri inlerinde yok ettik. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Durmak yok yola devam. Bu ülkede bizim milletimizin huzuruna kastedenleri evelallah yok edeceğiz. Türkiye'ye sesleniyorum. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Git oraya. Diyorum ki, kardeşlerim bu ülkeyi bölmek isteyenlerle nasıl oluyor da beraber yürüyorsunuz. Gelin hep beraber 31 Mart'ta sandıklarda bunlara güzel bir Osmanlı tokadı vuralım. Onlar bizim arkamızda PKK, YPG var diyor. Bizim arkamızda ise hamdolsun millet var. Hak var. Kapı kapı dolacağız. Durmak yok, yola devam."

"BUNLARIN BU TÜR YANLIŞLARI DEVAM ETTİKÇE BEDELLERİ ÖDETİLECEK"

"Bunlara devlet para verdi. Bu alçaklar çukur kazdı. Binaları, tünellerle birbirine bağladı. Bu paraları Kandil'e gönderdiler. Biz buna müsade etmeyiz. Bunun için Kayyum atadık. Bunlar yargılandı. Bunların bu tür yanlışları devam ettikçe bedelleri ödetilecek."

"31 Mart adeta beka meselesidir. Oylarımızı hep beraber Cumhur İttifakı'nda konsolide edelim, AK Parti'de birleştirelim. 2023 hedeflerimizin önündeki bu son engeli de alnımızın akı ile aşacağız. Bu yüzden durmak yok, yola devam."

"ZİLLET İTTİFAKI HALA KENDİ İÇİNDE KAVGA İLE UĞRAŞIYOR"

"Zillet İttifakı hala kendi içinde kavga ile uğraşıyor. Bunlar seçim kurullarına nasıl müracaat edilir, bilmiyorlar. Ülkemizin gayreti için 31 Mart'a kadar sizden gayret bekliyorum. İradenize sahip çıkmanızı diliyorum. Trabzon'dan yeni bir destan yazmasını bekliyorum. Trabzon'a AK Parti yakışır, AK Parti'ye de Trabzon yakışır. Trabzon, 31 Mart'ta ülkene sahip çıkıyor musun? Trabzon, 31 Mart'ta bir kez daha hizmet siyasetini tercih ediyor muyuz?

"MİLLETİ BİRBİRİNE KIRDIRDILAR. BÖLÜCÜLÜK YAPTILAR. IRKÇILIK YAPTILAR"

"Bizim kızılelmamız var. Bizim kızılelmamız büyük ve güçlü Türkiye'dir. Aramıza nifak sokmak isteyenlere hayır diyoruz. Bunun için öne millet, önce memleket diyoruz. Demokrasinin, istikrarın yanındayız. Şu anda Diyarbakır'da bulunan zatın hep beraber sokağa dediği zaman 53 tane vatandaşımızın ölümüne neden olanlar utanmadan konuşuyorlar. Milleti birbirine kırdırdılar. Bölücülük yaptılar. Irkçılık yaptılar. Bölücü terör örgütünü arkalarına alanlar bizim bayrağımızı kongrelerinde, salonlarına takmayanlardır. Ey CHP'liler siz bunlarla kol kola gidiyorsunuz. Bunlar İstiklal Marşı'mızı okutmadıkları gibi, bunlarla beraber İyi Parti mensuplarına şaşırıyorum. Bunlarla nasıl yürüyorlar. Bu millet bunun hesabını soracak ben biliyorum."

"DIŞ SİYASETTE TÜRKİYE'NİN SÖZÜNÜN AĞIRLIĞI ARTMIŞTIR"

"Pakistanlı kardeşlerimizin bizim gönlümüzde ayrı bir yerleri var. Biz hep Pakistan'ın yanında olduk. Türkiye'nin hem Pakistan ile hem de Hindistan ile samimi ilişkileri bulunuyor. Sorunun çözümü için bizden destek bekliyorlar. Bizim de üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Gerilimin kimseye faydası olmaz. Pakistan'ın pilotu serbest bırakması takdire şayandır. Bu diplomatik krizin en kısa sürede atlatılacağını umuyorum. Dış siyasette Türkiye'nin sözünün ağırlığı artmıştır. Türkiye'nin çabaları ile bu sıkıntılı süreç atlatılacak. "

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