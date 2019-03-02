Binali Yıldırım’dan 'tapu' sözü

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz hafta Sarıyer'e yaptığı ziyaretler ve bu ziyaretler sırasında yaptığı tapu açıklamaları ilçedeki tapusuz ev fiyatlarını artırdı. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı ve MHP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Yıldırım, akşam da Yeniköy'de İBB Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla buluşmuştu. Sarıyer'de esnaf ziyareti yapan ve renkli görüntüler de oluşturan Yıldırım, yaptığı ziyaretlerde Sarıyer halkına tapu teminatı vermişti.



"BİNALİ YILDIRIM SÖZÜ VERİYORUM, TAPULARINIZI ADİL FİYATTAN ALACAKSINIZ"

Binali Yıldırım, Sarıyer'deki konuşmasında ; "İmar Barışı'nda ilk aşama tamam. Sıra ikinci aşamada tapuları vermekte. Sizler 20-30 yıldır buranın çilesini çekiyorsunuz, çamurunu çiğnemişsiniz. Bu yerler zaten sizin yerleriniz, bu evler zaten sizin evleriniz. 1 Nisan'dan itibaren tapularınızı alacaksınız. Binali Yıldırım sözü veriyorum. AK Parti sözü veriyorum. Bunun burada teminatını veriyorum. Tapularınızı adil ve makul bir fiyattan alacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun" demişti.

ÇANTACILAR BÖLGEDEN ARAZİ VE EV TOPLAMAK İÇİN MAHALLELERDE CİRİT ATIYOR

İşte Binali Yıldırım'ın Sarıyer'de yaptığı bu açıklamalardan sonra Pınar, Cumhuriyet, Derbent, Kocataş başta olmak üzere Sarıyer genelinde tapusuz ev fiyatları adeta uçtu. Sarıyer'de özellikle Büyükşehir Belediyesi arazilerinin yer aldığı bölgelerden gecekondu ve tapusuz ev almak isteyen kişiler bu mahallelerde cirit atmaya başladı. Mahallelilerin "Çantacılar" olarak adlandırdığı kişiler bölgeden gayrimenkul toplamak için özellikle son bir haftadır mahalleleri kapı kapı dolaşmaya başladı. Bölgedeki bu talep artışı nedeniyle de fiyatlarda kimi yerlerde yüzde yüze varan oranlarda artış var. Ortalama bir gecekondunun fiyatı asgari 1 milyonu aşmış durumda.