BUGÜN NELER OLDU

Adalet Bakanlığı, af yerine kamuoyu vicdanını rahatsız etmeyecek, ceza infaz sistemindeki aksamaları giderecek, cezaevlerindeki doluluğu düşürecek ve yargının da iş yükünü azaltacak bir paket üzerinde çalışıyor. Seçim sonrası Meclis gündemine taşınması planlanan pakette, cezaevlerinde kalma sürelerinin düşürülmesi, bazı suçların para cezasına çevrilebilmesi gibi düzenlemeler de bulunuyor. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları devam eden yargı paketinde öne çıkanlar şöyle:Öncelikli olarak ceza infaz sürelerinde indirime girilecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak. Adli suçlarda bu sürenin yüzde 50'ye doğru indirilmesi üzerinde düşünülüyor. Böylece eski sisteme geri dönülmüş olacak. Çünkü 2004 yılında çıkartılan Ceza İnfaz Kanununa göre cezaevinde kalma süresi yüzde 66'a yükseltilmişti. Bu durumda 10 yıl hapis cezası alan bir kişi mevcut sistemde 6 yıl 6 ay cezaevinde kalırken bu süre yeni düzenleme ile 5 yıla inecek. Düzenleme geriye doğru yürüyeceği için cezasının yüzde 50'sini çekenler dışarı çıkabilecek. Terör suçlarında ise infaz sürelerinin korunması eğilimi bulunuyor.Hükümlülerin açık cezaevine alınma sürelerinin gözden geçirilmesi de masada bulunuyor. Daha kısa sürede açık cezaevine geçişler sağlanarak cezaevlerindeki sıkıntı giderilmeye çalışılacak.Uzlaştırma, arabuluculuk gibi mahkemeye gitmeden sorunların çözülmesini sağlayan sistemlere dönük düzenlemeler de çalışılıyor. Bunların baktığı konuların kapsamının genişletilmesi ve böylece yargının iş yükünün daha da azaltılması planlanıyor. Bu sistemden yürürlüğe girdikten sonra yargının iş yükünde önemli bir düşüş oldu.Aralarında ekonomik suçlar ile ilgili maddelerinde bulunduğu bazı suçlar için verilen hapis cezasının para cezasına çevrilmesi düşünülüyor. Hangi suçların bu kapsama alınabileceğine bakılıyor. Kamu vicdanını sızlatmayacak suçlar bu kapsama dahil edilecek.Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) bazı düzenlemelerin yapılması düşünülüyor. AB ile ilişkiler ve demokratikleşme açısından hangi değişikliklerin yapılabileceğine bakılıyor.