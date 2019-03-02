Ekrem İmamoğlu’na gençlerden rabialı protesto

BUGÜN NELER OLDU

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da esnaf ziyaretlerinde bulundu. İmamoğlu, caddede yürürken gençler binalardan rabia selamı vererek protesto etti. İmamoğlu, Eyüpsultan'da yaptığı konuşmada, "Sağolsunlar, buradan minnetle anıyorum Bedrettin Dalan, Nurettin Sözen, Recep Tayyip Erdoğan'ı. 3'ü de Haliç'e hizmet etmişlerdir. Hepsine teşekkür ediyorum. Ama bitiremediler. Haliç cıvıl cıvıl olmalı. Bana nasip olacak, bana" dedi. Küçük çocuklara süt yardımında bulunacağını açıklaması üzerine ise vatandaşlar İmamoğlu'na 'Önce belediyelerde işçilerin maaşlarını ödeyin' diyerek tepki gösterdi. İmamoğlu'nun konuşma yaptığı sırada vatandaşlar tepkilerini şöyle dile getirdi:"İmamoğlu'nun sözlerine kanmıyorum. Bu ülke Kılıçdaroğlu döneminde ilaç kuyruklarında neler çekti. Hastanelere pislikten girilmiyordu. O dönemler eşim hastalandı, hastanede 3 ay yattı. Benden 10 milyon ameliyat parası istediler. Parayı bulamadığım için eşim hastanede öldü. Bunları nasıl unuturum.""Atatürk'ün partisi olarak görünüyorlar ama vatan hainleriyle kol kola yürüyorlar. Askere kurşun sıkanlarla birlikte mi halktan oy istiyorlar. 31 Mart'ta bu zillet koalisyonu hüsrana uğrayacak."İki engelli kardeşim var. Şimdi 41 ve 50 yaşlarındalar. Eski yönetimlerde sokağa dahi çıkamıyorlardı. Fakat AK Parti sayesinde evimize kuaför de doktor da geliyor. AK Parti engelli kardeşlerime insan olduklarını hatırlattı. Bunların derdi ise halka hizmet değil ancak İMF'den borç alıp ülkeyi muhtaç hale getirmek."