Son Dakika haberi: Ankaragücü taraftarı o anları anlattı! "Hepimiz uykudaydık o anda..."

Ankaragücü taraftarı bu sezon taraftarlık dersi verirken, devre arasında yapılan takviyelerle taraftarın da yüzü güldü. Ankaragücü son olarak dün akşam Antalyaspor deplasmanında 4-2 kazanarak iyi gidişatını sürdürdü. Bu karşılaşmadan sonra Antalya'dan Ankara'ya dönen Ankaragücü taraftarlarını taşıyan minibüs kaza yaptı. Kaza yapan minibüsün şöförünün alkollü olduğu iddia edildi. ABD tarafından da taziye mesajı yayınlandı. İşte Türkiye'yi yasa boğan kazadan son dakika haberleri...

(Kazada Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır hayatını kaybetti!)

ANKARAGÜCÜ KAZASINDAN SON DAKİKA HABERLERİ!