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Son Dakika haberi: taraftarı o anları anlattı! "Hepimiz uykudaydık o anda..."

camiasını yasa boğan olaydan son dakika gelişmeleri üst üste geliyor! Dün akşam Antalyaspor, evinde Ankaragücünü ağırladı. Ankaragücü deplasmanda Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Antalya'ya deplasmana giden Ankaragücü taraftarı dönüş yolunda kazaya karıştı. ABD Ankara Başkonsolosu da taziye mesajı yayınladı. Ankaragücü taraftarlarını taşıyan minibüste bulunan görgü tanığı Mustafa Atik yaşananları anlattı! 2 kişinin hayatını kaybettiği 23 kişinin de yaralandığı Ankaragücü kazasından son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 2.3.2019 12:37 Güncelleme Tarihi: 2.3.2019 13:01
Son Dakika haberi: Ankaragücü taraftarı o anları anlattı! Hepimiz uykudaydık o anda...

taraftarı bu sezon taraftarlık dersi verirken, devre arasında yapılan takviyelerle taraftarın da yüzü güldü. Ankaragücü son olarak dün akşam Antalyaspor deplasmanında 4-2 kazanarak iyi gidişatını sürdürdü. Bu karşılaşmadan sonra Antalya'dan Ankara'ya dönen Ankaragücü taraftarlarını taşıyan minibüs yaptı. Kaza yapan minibüsün şöförünün alkollü olduğu iddia edildi. ABD tarafından da taziye mesajı yayınlandı. İşte Türkiye'yi yasa boğan kazadan son dakika haberleri...

(Kazada ve hayatını kaybetti!)

ANKARAGÜCÜ KAZASINDAN SON DAKİKA HABERLERİ!

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Son Dakika haberi: Ankaragücü taraftarı o anları anlattı! "Hepimiz uykudaydık o anda..."
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