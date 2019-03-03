Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteklediği, İYİ Parti ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Ekrem İmamoğlu vatandaşa hakaret etti.Şişli'deki Feriköy kapalı halk pazarını ziyaret eden İmamoğlu vatandaşa hakaret etti. 50 yıllık pazarcı olan Tahsin Elmas, İmamoğlu'na Şişli'deki çöplerin toplanmamasını ve pis kokunun yayıldığını hatırlattı ve çöplerin temizlenmesini istedi. İmamoğlu ise CHP zihniyetini ortaya seren yanıt verdi. İmamoğlu, "Sen beynini o işlere yorma, sen ticaretine bak o senin işin değil" dedi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşa hakaret