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'li 'ndan vatandaşa hakaret

'nin adayı seçim kampanyası kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu. Her gittiği ilçede tepkiyle karşılanan Beton Ekrem'in sinirleri bozulmuş olacak ki Şişli sokaklarındaki çöp yığınının temizlenmesini isteyen seçmene hakaret ederek yanıt verdi. İmamoğlu, "CHP'nin yönettiği Şişli sokaklarındaki çöp bu sorun nasıl çözülecek?" diye soran seçmene “Sen beynini o işlere yorma, sen ticaretine bak o senin işin değil" diyerek hakaret etti.

Giriş Tarihi: 3.3.2019 19:34
CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşa hakaret
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteklediği, İYİ Parti ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Ekrem İmamoğlu vatandaşa hakaret etti.

İMAMOĞLU'NDAN VATANDAŞA: SEN BEYNİNİ YORMA
Şişli'deki Feriköy kapalı halk pazarını ziyaret eden İmamoğlu vatandaşa hakaret etti. 50 yıllık pazarcı olan Tahsin Elmas, İmamoğlu'na Şişli'deki çöplerin toplanmamasını ve pis kokunun yayıldığını hatırlattı ve çöplerin temizlenmesini istedi. İmamoğlu ise CHP zihniyetini ortaya seren yanıt verdi. İmamoğlu, "Sen beynini o işlere yorma, sen ticaretine bak o senin işin değil" dedi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşa hakaret

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CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşa hakaret
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