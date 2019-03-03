CHP'li Lütfü Savaş'tan skandal 15 Temmuz açıklaması

Geçtiğimiz günlerde kendisine oy vermeyeceklere hizmet götürmeyeceğini söyleyen CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Lütfü Savaş, 15 Temmuz darbe girişimi için de skandal ifadeler kullanmış...

Hatay'da CHP'li Başkandan skandal sözler! Darbecileri şehit ilan etti!

15 TEMMUZ'A DARBE DİYEMEDİ!

15 Temmuz darbe girişim için sadece 'talihsiz bir olay' ifadesini kullanan Savaş, darbeci hainler için de saygı duruşunda bulunmak istedi. Savaş'ın bu isteğine belediye toplantısında salonda bulunanlarda çok sert tepki geldi. Darbecilere savunmasız askerler diyen Savaş'a, tepki gösteren vatandaşlara ayrıca sosyal medyadan da büyük destek geldi.

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ta vatandaşlara tehdit "Oy vermezseniz size..."

AHABER'İ HEDEFE KOYDU!

Belediye Meclis Toplantısında skandal ifadeler kullanan Lütfü Savaş'la ilgili bir haber yapan Ahaber'i de hedef tahtasına koyan Savaş, kendisine yönelik algı operasyonu yapıldığı iftirasında bulunarak, skandal sözlerini temize çıkarmak istedi.