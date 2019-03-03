Soros, kaos ve darbe için hainlere para yağdırdı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı Gezi Parkı kalkışmasına yönelik hazırlanan iddianamede kuruculuğunu dünyadaki darbelere destek veren spekülatör George Soros'un yaptığı Açık Toplum Vakfı'nın, Türkiye'de 2008-2017 arasında fonladığı derneklerin listesi de yayınlandı.MASAK'ın hazırladığı rapora göre Açık Toplum Vakfı'nın 9 yılda 2 bin 146 işlemde aralarında FETÖ'nün kurduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın da bulunduğu 136 derneğe 17 milyon TL havale ve EFT gönderdiği belirlendi. EFT'lerde aslan payını ise 1 milyon 879 bin lira ile Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı'nın (TESEV) aldığı tespit edildi.Bu dernekler arasında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile kapatılan aralarında Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın da bulunduğu 4 vakıf yer aldı. Soruşturma kapsamında Açık Toplum Vakfı'nın Osı Assistance Foundation unvanlı kuruluştan, Gezi finansörü Osman Kavala'nın yöneticisi olduğu Anadolu Kültür A.Ş'ye 2011-2017 arasında 25 işlemde 13 milyon 526 bin 703 dolar aktarıldığı iddianamede yer aldı.Bu işlemlerden en dikkat çekenleri ise 30 Nisan 2013 ve Gezi Parkı eylemlerinin devam ettiği 28 Haziran 2013'te gönderilen 1.2 milyon TL'lik meblağ oldu. İddianamede şüpheliler arasında yer alan Gökçe Tüylüoğlu'na bu vakıf tarafından toplam 80 işlemde 999 bin TL aktarıldığı belirlendi. Tüylüoğlu'nun SGK kayıtlarında 1 Ocak 2009'dan günümüze kadar Açık Toplum Vakfı'nda çalıştığı tespit edildi.İddianamede 1 numaralı şüpheli olan Osman Kavala'nın Tamar N. ile yaptığı 28 Haziran 2013'teki telefon görüşmesinde Tamar N.'nin 'Şey soracaktım şimdi bir kısım ödemeleri yapmamız gerekiyor da. Şeyi öğrenmek istiyorduk acaba bu Açık Toplum Vakfı'ndan para gelene kadar bir de kalanını Anadolu Kültür hesabından mı çıkalım yoksa' şeklinde ifadelerde bulunduğu belirlendi. Kavala'nın vakfına Soros'un kuruluşu tarafından Gezi olaylarının başlamasından 12 gün önce ve zirve yaptığı dönemde 500'er bin liralık iki transfer yapıldığı tespit edilmişti.