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AK Partiİzmir adayı Nihat Zeybekçi Cumhur İttifakı'nda beklenen miting tarihini verdi. aHaber'e konuşan Zeybekci, "Cumhur İttifakı'nın ilk ortak mitingi İzmir'de yapılacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli 17 Mart'ta İzmir'de miting yapacak" dedi. Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak çalışmalarını sürdüren Nihat Zeybekci seçim çalışmalarını sürdürüyor. aHaber'de önemli açıklamalarda bulunan Zeybekci "2020'nin sonunda İzmir'de sıfır atık projev e teknolojisiyle çözeceğiz. Ayrıştırabildiğimizi ekonomiye kazandıracağız. En son oluşan gazdan da elektrik üreteceğiz. Biz bunu yaptık da geldik. Başkanlık yaptığım dönemde bunu yaptık. Komple bir altyapı ile çöp çukur çamur ve çarpık yapılaşmadan çiçek gibi bir İzmir'e dönüşümü hep birlikte sağlayacağız. 31 Mart'ta Türkiye İzmir'i konuşacak" ifadelerini kullandı.Cumhur İttifakının ilk ortak mitingi ile ilgili de bilgi veren Zeybekci "İlk ortak miting İzmir'de yapılacak. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve sayın Devlet Bahçeli 17 Mart'ta İzmir'de miting yapacak" diye konuştu.