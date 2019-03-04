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Kurtulmuş: Kuklacılarla mücadele ediyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Erbakan Vakfınca eski Başbakan 'ın vefatının 8'inci yılı dolayısıyla 'nde düzenlenen "Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama Programı"na katıldı.

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2019
Kurtulmuş: Kuklacılarla mücadele ediyoruz
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Erbakan Vakfınca eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8'inci yılı dolayısıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama Programı"na katıldı. Kurtulmuş, "Erbakan Hoca'mızın siyasette bize ve İslam dünyasına öğrettiği en önemli meselelerden biri, bu bölgede oynanan oyunların iyi anlaşılması ve oyunların arkasındaki gerçek gücün anlaşılmasıdır. Onun için asla kuklalarla uğraşmıyoruz. Hep kuklacılarla mücadele ettik, kuklacılarla mücadele ediyoruz." dedi.
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Kurtulmuş: Kuklacılarla mücadele ediyoruz
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