15 Temmuz duyarlılığını artıracağız

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Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak'ı 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ziyaret etti. 15 Temmuz kavramının kullanılmasıyla ilgili bir düzenleme yapılması konusunda duyarlılık oluşturacaklarını anlatan Şebik, "Maksadı dışında kullanılan yerlerle ilgili takip yapıyoruz. Bilerek kötü kullanan mekanlarla ilgili hukuki süreci başlatıyoruz. 15 Temmuz marka haline getirilip her yerde kullanılması kısıtlanmalı" diye konuştu. Hafıza 15 Temmuz Müzesi hakkında bilgi veren Şebik şunları söyledi: "Dijital bir müze olacak. İnsanları orada sanal gerçeklikle darbe girişiminde yaşananları idrak edebilecek. İçeriye tankın ezdiği araçlardan birini koyduk. Bir helikopter konulmasını istiyoruz. Darbeye direnen insanların, terlik, ayakkabı ve üzerlerindeki kıyafetlerle geldiğini anlatan objeler olsun diye, şehitlerimizin ayakkabı ve kıyafetlerini de koyacağız. Müzenin dışında internet ortamında da 5 yabancı dilde sanal müzemiz olacak. Dünyanın her yerinden çok farklı milletlerin erişimine açılacak. Liseler ve ortaokullarda ortak hafıza sunumları başlatacağız." SABAH