Kardeşlerin yeni yuvası şehit anasının bağrı

BUGÜN NELER OLDU

Keziban Koç 50 yaşında. Genç yaşta eşini, anne ve babasını kaybetti. Oğlu polis Yaşar Özden (28) ise 7 Haziran 2016'da İstanbul'un Fatih ilçesi Vezneciler semtinde terör örgütü PKK'nın bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit düştü. Ama, "Bu vatanın Yaşarlar'ı bitmez" dedi. Şehit oğlunun hasretini gidermek için Türkiye'yi ağlatan bir davranışa imza attı; iki kardeşe koruyucu aile oldu. SABAH, "İki kardeşi ayırmayalım ikisini de almak istiyorum. Ben onları Yaşar'ımın kahramanlıklarını anlatarak, vatan sevdasıyla büyüteceğim" diyen koca yürekli anayı Afyonkarahisar'daki evinde ziyaret etti. Şehit annesi şunları söyledi:Henüz bir yaşındayken eşimi trafik kazasında kaybettikten sonra ana-oğul hayata tutunmaya çalıştık. Onu vatan ve milletine aşık, bayrak sevdalısı yetiştirdim. Küçük ama sıcacık yuvamızda o benim arkadaşım, oğlum, eşim, dostumdu. O okullar kazandı ben valizimi toplayıp onunla gittim. Onunla büyüdüm, okudum. İlk tayin yeri İstanbul'a birlikte yerleşmiştik. Alnından öperek uğurladım, bir daha gelmedi. O gün ilk kez telefonumu açmadı. Meğer bana veda etmiş. Hayattaki tek sığınağım olan oğlum şehit olmuş.Yaşar giderken akıl ve ruhumu da götürmüştü. Bir gün neden benim gibi kimsesi olmayan bir çocuğu evlat edinip, onu sevgi ve şefkatle büyütmeyeyim dedim. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yaptım. Ardından hac için Mekke'ye gitmiştim, orada "Allah'ım ne olur bana bir can yoldaşı, evlat ver. Şehit oğlumun kokusunu duyup, al bayrağın altında büyüteyim' diye dua ettim. Başvurum kabul oldu, 2 yıllık sürecin ardından iki yavrum oldu.Sanem için gittiğimde 10 yaşında bir de Hüseyin isimli erkek kardeşi olduğunu öğrendim. Onları ayırmaya gönlüm el vermedi. Sevgim ve yaralı yüreğim ikisine de yeter diyerek iki kardeşi de aldım. Hayata 50 yaşında yeniden başladım. Erken kalkıp kahvaltı hazırlıyorum, okula götürüyorum, parka gidiyoruz. Tek öğünle yaşayan ben şimdi onlarla yemekler yiyor, oyunlar oynuyorum. "Anneciğim" dediklerinde şehidimin acısıyla dağlanmış kalbim yeniden can buluyor. Onları canım gibi koruyacağım, okutup, büyüteceğim. PKK'lı hainler benden umudumu almıştı. Artık hayat ve ülkem için iki umudum var. Ben şimdi hem canıma yoldaş buldum hem de iki insanın hayatına dokundum. Tüm insanlara önerimdir, onlarca çocuk sevgi ve şefkat bekliyor.Aıle, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Keziban annemizin koruyucu aile olması ile ilgili süreci başından bu yana yakından takip ettik. Kendisinin bir şehit annesi olarak, çocuklarımıza kucak açması, onlarla birlikte yeni bir aile kurması hepimize örnek olacak bir davranış oldu. Üstelik, kardeşleri ayırmadan; çocuklarımızın ikisine birlikte bağrını açması Keziban annemizin maneviyatının büyüklüğünü de gösterdi. Keziban anne ve çocuklarımızın, Koruyucu Aile modelinin en anlamlı örneklerinden biri olduğu kanaatindeyim."Kezıban Koç, oğlunun şehit olmadan bir ay önce kolunu kırdığnı anlatıp, "Raporuna rağmen 'Bu günler izin alınacak günler değil' diyerek işe başladı. Hainler benden bir evlat aldı devlet iki evlat daha verdi. Anadolu anasıyım bir ölür bin diriliriz. İki evladımı şehit kuzumun kahramanlığında vatan aşkıyla büyüteceğim" dedi.