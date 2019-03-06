AK Parti, 9 ilde kadınlara hayallerindeki kenti soracak

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Kadınlar Şehri Konuşuyor" programının şimdiye kadar 8 ilde yapıldığını, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde ise Ankara, Antalya, Giresun, Samsun, Kocaeli, Niğde, Rize, Kastamonu ve Hatay'da düzenleneceğini bildirdi."Kadınlar Şehri Konuşuyor" programlarında mimar, mühendis, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, girişimci kadınların, kadın muhtarların, ev hanımlarının yaşadığı bölgenin sorunlarını ve potansiyellerini konuşmak için bir araya geldiğini söyleyen Çam "Bu programla yaklaşan yerel seçimler öncesinde şehir, kültür, çevre gibi alanlarda bilgi ve tecrübe alışverişi yapılıyor. AK Partili belediye başkan adayları sahadan gelen soruları not ediyor ve seçimden sonra o konuda neler yapacaklarını detaylı olarak anlatıyor diye konuştu. Çam, sıfır atık, akıllı kent uygulamaları, kadın girişimciliğin desteklenmesi, çocuk oyun alanlarının güvenliği, engelli ailelerinin hayatlarını kolaylaştıracak uygulamalar ve yaşlılar için sosyal belediyecilik hizmetlerinin dikkati çeken başlıklar arasında yer aldığını belirterek, "AK Parti'nin 2019 yerel seçimlerde planlı şehirler ve bölgesel kalkınma merkezli projeler kentlere yeni bir vizyon katmayı hedeflerken, kadınlar, 1 Nisan'dan sonra hayata geçirilecek projeleri dikkatle takip ediyor" dedi.