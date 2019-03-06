Alman Bild'ten alçak provokasyon

Alman Bild gazetesi, Türkiye aleyhtarı eylemlere karışıp ülkemizi tehdit eden teröristlerin tatil zamanı Türkiye'ye gelip elini kolunu sallayarak tatil yapamayacaklarına ilişkin açıklamaları bağlamından koparıp "Türkiye Alman tursitleri tutuklamak istiyor" diye yazdı.

"DIŞARIDA HAİNLİK YAPIP TÜRKİYE'DE SEFA SÜRMEK YOK!"

Bakan Soylu Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında, "Avrupa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içeri girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil" ifadelerini kullanmıştı.

"GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILDI"

Avrupa'da Türkiye karşıtı eylemlerde boy gösterip ülkemizi karalayanlar, bundan sonra elini kolunu sallayarak gelip Antalya'da tatil yapamayacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Bu ifadeler, Türkiye düşmanlarını hemen harekete geçirdi. Türkiye'ye tatile gideceklerin tutuklanma riski olduğuna yönelik Alman basınında haberler yayınlanmaya başlandı. CHP de bu gürüha katılarak, Türkiye ekonomisine yönelik saldırıya katkıda bulunmakta gecikmedi.

Almanya devlet televziyonu ARD'de yayımlanan videoda Soylu'nun tehdidinden sonra Türkiye'ye tatile gitmenin riskli olacağı uyarısı yaptı. Videoda görüşü alınan CHP milletveliki Sezgin Tanrıkulu "Bu açıklamaların suçsuz insanlar üzerinde korku yarattığı ve turizmi negatif etkileyeceği" açıklamasında bulundu.





Basın, Alman tatilcilerin Soylu tarafından tehdit edildiğini başlıklarına taşıdı.

Alman basınında Türkiye'nin turizm hamlelerinin önünü kesmek için yayınlanan haberler üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında yayınlanan açıklamada Soylu'nun ifadelerinin bilinçli olarak bağlamından kopartıldığı ve haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada, "Bazı Alman medya kuruluşlarında, ülkemize seyahat eden Almanların karşılaşabilecekleri muamele hakkında asılsız haberlere yer verildiği görülmektedir. Sayın İçişleri Bakanımızın terörle mücadele kapsamında yaptığı beyanların bu bağlamdan koparılarak çarpıtılmasının maksatlı olduğu açıktır. Türkiye her zaman olduğu üzere Almanya ve diğer tüm ülkelerden gelen turistleri geleneksel Türk misafirperverliği çerçevesinde ağırlamaya devam edecektir" ifadesi kullanıldı.