Bay Kemal hâlâ YPG’yi savunuyor

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul programı kapsamında dün ilk durağı olan Sancaktepe'de onbinlere hitap etti. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:CHP'nin İstanbul adayı çıkmış diyor ki 'İstanbul'da kültür merkezi yok.' Aday tanıtım toplantısını nerede yaptınız? Bir tane kongre merkeziniz olsaydı gider orada yapardınız. Demek ki sizde yok. Karşımda burada yaptığımız okulları, kültür merkezlerini görüyorum. AK Parti Sütlüce Mezbahanesi'ni ne yaptı? Kültür merkezine dönüştürdü. Şimdi orası uluslararası hizmet veriyor. Bay Kemal bunları bilmez. Bay Kemal'in gönderdiği belediye başkan adayları hiç bilmez.Bay Kemal çıkmış "Ne işimiz var bizim beka meselesiyle" filan diyor. "Ama Suriye'de sıkıntılar var" diyor moderatör... "Ne sıkıntısı var?" diyor. Adam hala YPG'yi PYD'yi savunuyor. Oradan füzeler attılar. İnsanlarımız şehit oldu. Hala bunları kabullenmiyor. Bu adam terör örgütleriyle beraber. Kürt kardeşlerime de sesleniyorum bu oyunu bozalım. Türk, Kürt, Laz'ı Boşnak'ı Roman'ı hepsi benim kardeşim. Gelin bu teröristlerle beraber olmayın. Bay Kemal bunlarla omuz omuza. Bunlar hep beraber dörtlü çete.Sebze meyve fiyatlarında bir terör estirdiler ya.. Ben de kabineyi topladım tanzim satışı getirdik. Vatandaş teşekkür ediyor. Bay Kemal "Kuyruklar oluşmaya başladı" diyor. Bay Kemal bunlar yokluk kuyruğu değil varlık kuyruğu.Bunlara bir koyun teslim edin kaybederler. 9 kez seçim kaybetti hala koltuğu bırakamıyor. Sayın Baykal'ı da öyle aldattı. "Ben yokum" dedi. Ertesi gün adaylığını açıkladı. Bay Kemal'in yalancılığı yargıyla tescilli. Bana ve aileme iftira attı yargıya götürdüm mü? CHP'li milletvekilleri her ay maaşlarından 5'er bin lira veriyorlar Bay Kemal'i kurtarmak için. Ben de parayı Mehmetçik Vakfı'na vereceğim.Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık mı? Ama bu CHP köprülere karşı. 2'ye de 3'e de karşı çıktılar.Sancaktepe'de derslik ve okul sayımızı neredeyse iki katına çıkardık. Sınıflarda öğrenci ortalamamızı 30'lara 20'lere düşürdük. Biz ne dediysek onu yaptık. CHP'nin böyle bir derdi var mı? CHP çöp çukur çamur demek.Anadolu yakasının en büyük şehir hastanesini Sancaktepe'ye kuruyoruz. Kentsel dönüşümde 23 ilçede 65 bin 399 riskli yapı tespit ettik. 245 bin konut ve işyerinin yıkımını yaptık. CHP istemiyor ama Kanal İstanbul'u da yapacağız.Bu seçimler çok önemli. Ben MHP'liyim. Aslında herkesin birlik olması lazım. CHP, HDP'yle işbirliği yaparak PKK'yla birlikte hareket ediyor. Bu çok yanlış.CHP'nin yolu başka, bizim yolumuz başka, Yaşadığımız yerler çok güzelleşti.Biz huzur ve ülke için Erdoğan'a destek veriyoruz. Ben annemi hastane yolunda kaybettim. Şimdi tüm imkanlar ayağımıza geliyor.Türkiye'yi bölmek isteyenlere oy verilmez. CHP döneminde baraj suyu bittiği için göl suyunu halka içirdiler. CHP belediyeciliği böyleydi.Erdoğan, İstanbul'daki 3'üncü durağın Kasımpaşa'daki Kızılay Meydanı'nda TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreni'nde konuşma yaptı. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Kasımpaşa bugün coşkusuyla heyecanıyla bir başka, burası benim İstanbul sevgimin kök saldığı, aşka dönüştüğü yer.TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. Yarın (Bugün) Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığı ile talep toplamaya başlıyoruz. Bu konutlar yatay mimariyle inşa edilecek. Vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olacaklar. Bu proje ile kentsel dönüşüm çalışmalarını birleştiriyoruz. Hak sahiplerini mağdur etmeyeceğiz ama kamu menfaatlerini de gözeteceğiz. Düşük ve orta gelir sahibi vatandaşlarımız için yapacağımız bu konutların hayırlı olmasını diliyorum.Dar gelirlilere yönelik grupta taksitler 388 liradan başlayacak ödeme süresi 20 yıl olacak. Kira bile ödemiyorsun. Orta gelirde taksitler 759 liradan başlayacak ve vade 15 yıl olacak. Türkiye Emlak Katılım Bankası tekrar canlanıyor, prosedürler tamamlandı. Bugün bankamızın da resmi açılışını yapıyoruz. Emlak Bankası'nın hikayesi bir anlamda Türkiye'nin hikayesidir.Tersane İstanbul'u yapıyoruz, Kasımpaşa'ya, Beyoğlu'na, İstanbul'a bir başka hava getirecek, orası marka olacak. Haliç Tersanesi Bilim Sanat Merkezi oluyor.ÇÖPLÜK patladığı zaman Ümraniye'yi CHP yönetiyordu. 39 vatandaşımız hayatını kaybetti. CHP bunun hesabını verdi mi? İstanbul'da insanların susuzluğa mahkum edildiği, hava kirliliğinin öldürücü boyutta olduğu bir dönem vardı. Gazeteler maske dağıtıyordu. Hava kirliliğinin reçetesi doğal gazdı biz de bunu başardık. Biz hatları döşedik ve Melen'den suyu getirdik. Boğaz'ın altından tüp geçit yaptık. Haliç'te şu anda insanlar balık tutuyor. Parklarla, spor tesisleriyle, kültür merkezleriyle, raylı sistemleriyle İstanbul'u yaşanabilir bir şehir haline getirdik.Başkan Erdoğan, İstanbul'daki yoğun programı kapsamında ikinci durağı olan Eyüpsultan'da vatandaşlara hitap etti. İşte Erdoğan'ın buradaki konuşmasının satırbaşları;Bugüne kadar hep yanımızda olan Eyüpsultan'da 31 Mart'ta şanına yakışır bir netice alacağımıza inanıyorum. Sadece İstanbul'u aşkla sevmekle kalmadık. İstanbul'a, Eyüpsultan'a eşi görülmemiş hizmetler kazandırdık.Nasıl Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi yaptıysak, Rami Kışlası'nı da kütüphane yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak ve 6 milyon cilt kitap olacak. Alibeyköy cep otogarını 108 peronuyla faaliyete geçirdik. Avrupa yakası uluslararası kent ormanının son etabının çalışmaları devam ediyor.Eyüpsultan meydanı ve yakın çevresini tarihi kimliğine uygun olarak düzenliyoruz. Eyüpsultan'da 14 eski okulu yıkıp yeniden inşa ettik. 16 okulda güçlendirme yaptık. Bizi o zaman üniversiteye almıyorlardı. Fark derslerinin 6'sını Eyüpsultan'da verdim ve üniversiteye girmeye hak kazandım. Diploması Eyüpsultan'dan olan bir Cumhurbaşkanınız var. Attığımız adımlarla tapu sorununu büyük ölçüde çözdük. Eyüpsultan'da 12 yeni park, 4 yeni spor tesisi yaptık. İlçe genelinde 274 bin metre doğal gaz hattı döşedik. Milyonlar şimdi Marmaray'dan geçiyor. Bay Kemal tavsiye ederim sen de geç. Bu şehrin insanları için hiç bir şey yapmayanlar bize karşı seferber oldular. Feshane'yi benden önceki CHP belediyesi su basmaktan kurtaramadı. Bu kardeşiniz kurtardı. Şimdi Feshane Tasavvuf ve Osmanlı Kıyafetleri Müzesi'nin de inşasına başladık.Başkan Erdoğan, dünkü İstanbul programının son durağında Esenyurt'ta vatandaşlara hitap etti:31 Mart'a kadar fiyatlar düzene girdi girdi, girmedi yeni planlamamız var. O adımları atacağız. Tanzim satışta gerekirse dahada fazla yelpazeyi genişleteceğiz. Fiyat yükselten simsarlar, fırsatçılar ya yola gelecek, ya yola gelecekler. Bunun başka izahı yok. Çünkü biz vatandaşımızı tefecilere sömürtmeyeceğiz.Biz milletimize olan sevgimizi sadece lafta bırakmıyoruz, aynı zamanda yatırım, eser, hizmetlerimizle Eserimizin olmadığı ilçe yok. Her bir mahalle, köyümüzde yaptığımız hizmetler var. CHP'li beceriksiz, kifayetsiz, vizyonsuz başkanlarının elinde her gün geriye giden şehri nihayetinde başarılarla biz buluşturduk. Esenyurt'ta Azmi Ekinci kardeşim bu görevi en iyi şekilde yerine getirecek.Dünyada örneği olmayan bir pojenin, 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli projemizin etüt çalışmalarına başladık. Bu yıl etüt projesini tamlayıp, yap-işlet-devret modeliyle ihalesini yapacağız.