CHP'li Mustafa Bozbey'den HDP il başkanına otel jesti!

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Bozbey'in, Nilüfer Belediye Başkanı olduğu dönemde vatandaşı kandırıp ellerinden aldığı tarihi konağı HDP il başkanının kardeşine ihalesiz olarak verdiği ortaya çıktı.

CHP'li Başkan Bozbey'den HDP'li başkanın kardeşine ihalesiz tarihi konak!

SADECE 4 BİN TL'YE KİRALADI

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı, tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan ve doğasıyla kentin önemli turizm yerlerinden biri olan Misi köyünde bulunan 3 katlı ve 8 odalı tarihi bir konak, belediye tarafından kamulaştırıldı. Ardından da restoran ve otel olarak restore edilerek konuk evine çevrildi.

Ancak konak daha sonra, hakkında birçok soruşturma açılan CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in talimatıyla, HDP İl Başkanı Yüksel Akgün'ün kardeşi Müberra Akgün'e, ihaleye çıkılmaksızın ve 4 bin TL gibi cüzi bir bedelle kiralandı.

BU İLK KIYAĞI DA DEĞİL

Misi köyünde, köy kadınları tarafından konukevi olarak kullanılması beklenen tarihi yapıyı otel olarak işletmeye başlayan Akgün'e, Bozbey'in ilk kıyağı bu değil.

Atatürk Kent Ormanı'nın Nilüfer Belediyesi'ne ait olduğu zamanlarda da Akgün'e "Taraça" adında bir restaron için yer tahsis etmişti. Akgün, arazinin Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesiyle tahliye edilmişti.